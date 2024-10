Defensa de Monsalve solicitó audiencia de cautela de garantías y que se dé acceso a la información del caso

La defensa de Manuel Monsalve ingresó un escrito en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte con el fin de que se fije audiencia de cautela de garantías y se dé acceso a la información del caso, para así, ejercer a cabalidad el legítimo derecho a defensa. Dicha cita, quedó fijada para este miércoles 23 de octubre.

Según consigna La Tercera, los abogados que integran la defensa del exsubsecretario, encabezada por María Inés Horvitz, y Cristián Arias y Lino Disi, sostuvieron una reunión con el fiscal a cargo de la indagatoria, Xavier Armendáriz, en dependencias de la Fiscalía Centro Norte.

El objetivo era recabar datos de las diligencias en curso, pues a pesar de que la acción interpuesta por una funcionaria de gobierno en contra del suspendido militante socialista se materializó hace una semana, durante la jornada del lunes 14 de octubre, la defensa, como subrayó, no ha podido tener acceso a la totalidad de los antecedentes reunidos en medio de la indagatoria.

“Fue solo una primera aproximación para saber en qué estamos, nada más”, comentó Horvitz en el día de ayer, junto con aclarar que todavía no han tenido acceso a la carpeta investigativa.

Hasta ahora, como cuestionan desde el entorno de Monsalve, se les han negado ciertos insumos aludiendo a que la causa se mantiene bajo reserva.

Pese a ello, como manifestó Horvitz públicamente tras la cita con el persecutor regional, el ex subsecretario se mantendría plenamente disponible a colaborar con las pesquisas y aportar lo que se le requiera.

Consultada respecto de eventuales reuniones de Monsalve con la familia de la denunciante, Horvitz fue tajante en que esto no ha ocurrido.

También señala La Tercera que Horvitz tampoco quiso ahondar en la teoría de que Monsalve pudiera haber sido drogado la noche del 22 de septiembre cuando se encontró con la denunciante en un restorán del centro de Santiago. “No puedo hablar del tema, se darán cuenta que todo esto es parte de la defensa”.

DECLARACIÓN NO OFICIAL

Luego de reunirse con el Presidente Boric en La Moneda, el pasado 15 de octubre, Monsalve llegó hasta el Hotel Panamericano, donde habitualmente pernocta, para reunirse con el fiscal Armendáriz.

En ese encuentro accedió a entregar su testimonio, renunciando a su derecho a guardar silencio, pese a que no estaban sus abogados presentes. Aquello no estaría catalogado como una declaración judicial, por lo mismo, Horvitz -quien asumió la representación el viernes 18- sostiene que su representado no habría formalizado su versión.

La misma noche del martes 15 de octubre Monsalve fue que accedió a entregar voluntariamente su teléfono celular y, asimismo, a que se le tomara una muestra genética para poder cotejar las pruebas que había entregado la denunciante.

La declaración se oficializaría, como aseguró su abogada, una vez que revisen toda la información reunida por equipo a cargo de la investigación.

Manuel Monsalve está siendo investigado por presunto delito de violación, ocurrido la noche del 22 de septiembre pasado, tras compartir una cena en el restorán Ají Seco, de calle Mac Iver, con una funcionaria de la subsecretaría del Interior.

