Defensa de Monsalve desmiente amenazas a víctima por parte del exsubsecretario

La defensa del exsubsecretario Manuel Monsalve se refirió este jueves a las declaraciones de la abogada María Elena Santibáñez, quien representa a la mujer que denunció a la exautoridad por el presunto delito de "violación", luego de que la profesional denunciara que su representada habría sido objeto "de amenazas veladas en relación con la denuncia".

Mediante un comunicado, los abogados María Inés Horvitz, Lino Disi y Cristián Arias, descartaron "categórica y absolutamente" que Monsalve haya sido la responsable de estas amenazas.

“La versión de nuestro representado respecto de los hechos que motivaron su renuncia al Gobierno se hará en el marco de la investigación que lleva el Ministerio Público, y en ejercicio de su derecho a defensa", señalaron los abogados.

“Por ahora y a propósito de los dichos de la abogada de la denunciante, en los que señala lo que podría darse a entender como la vinculación entre nuestro representado o personas vinculadas a él con una supuesta amenaza, descartamos de forma categórica y absoluta cualquier tipo de amenaza directa o indirecta realizada por nuestro representado en contra de la denunciante o de cualquier otra persona”, agrega el texto.

“En ese sentido, esperamos que de ser efectivos los hechos señalados por la abogada Santibáñez los denuncie formalmente y sean investigados, esclarecidos y sancionados”, solicita la defensa de Monsalve en el comunicado.

Anoche, en declaraciones a T13, la jurista aseguró que la denunciante "habría recibido algún tipo de amenaza en el sentido de 'sabes que puedes aparecer muerta' o 'puede pasarte algo a ti u otra persona', de ese tipo".

Santibáñez añadió que recibió dichas amenazas "por parte de personas cercanas (...) del círculo donde trabajaba", es decir, en la Subsecretaría del Interior.

Además, en la noche del miércoles en radio Duna, la abogada declaró que la denunciante había recibido "amenazas veladas" tras acusar de violación a Monsalve, pero no reveló de quienes.

En esas declaraciones, la abogada Santibáñez se refirió a las últimas revelaciones en el caso, especialmente a la orden del aún subsecretario Monsalve a funcionarios de la PDI para que hablaran con la denunciante.

Sobre este antecedente entregado el miércoles por el fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, en la audiencia de cautela de garantías, la abogada dijo que “también me sorprendí bastante, no sabía de esta situación”.

“La víctima tampoco tuvo noticias de esas personas, que no se identificaron como tal, entonces estaba muy afectada por esta noticia", añadió Santibáñez a la radio.

"Ella se quedó helada y lo único que me dijo fue: creo saber de qué se trata, creo saber quiénes son. Al parecer había tenido una situación con personas desconocidas. No me reveló el tenor de la conversación”, agregó.

También dijo que “ella señala haber sido objeto de amenazas veladas en relación con la denuncia. No me señaló de quién” y que “he hablado muy poco con ella y está muy mal”.

Además, la defensora anunció que “voy a instar para que la formalización (del exsubsecretario) se produzca a la brevedad posible”.

Finalmente, expresó que “tengo bastante confianza en el fiscal Armendáriz y hasta el momento su trabajo ha sido impecable, pero faltan diligencias importantes para la formalización”.

PURANOTICIA