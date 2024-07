Defensa de Mauricio Ojeda apelará a desafuero y diputado dice que seguirá "trabajando de manera normal"

La defensa del diputado Mauricio Ojeda (Independiente) anunció que impugnará el fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco que acogió la solicitud de la Fiscalía para desaforar al legislador investigado por un millonario fraude en el marco del «Caso Convenios» y en particular por la arista “manicure”.

La indagación apunta a un eventual fraude de recursos de más de $730 millones desde el Gobierno Regional de La Araucanía a las fundaciones Folab y Educc.

Según el abogado defensor, Carlos Tenorio, “hoy conocimos la resolución del pleno de la Corte de Temuco, que acoge la solicitud que se está poniendo en el Ministerio Público Regional en orden de desaforar al diputado Mauricio Ojeda. Por cierto, que vamos a hacer derecho al uso del recurso de protección que vence este próximo sábado”.

“En cuanto al fallo, discutimos el mérito del mismo, sin perjuicio de aceptarlo como en rigor corresponde. Pero nos parece que no se tomó en consideración los argumentos que se expusieron en su momento ante los alegatos respectivos, por cuanto, no se hace la distinción entre la discusión de mero derecho a la que se recondujo esa instancia procesal, respecto a lo que es el juicio o instancias judiciales posteriores”, agregó el profesional.

“Mientras la Corte Suprema no se pronuncie, no hay efectos procesales para el diputado Ojeda. Y si la Corte Suprema llegase a confirmar el fallo, lo que corresponderá será seguir ante las instancias procesales judiciales correspondientes, donde se discutirán los hechos y se buscará la absolución. Estamos convencidos de que la comisión de delitos que se le imputan no existe”, afirmó.

Por su parte, el diputado evitó referirse al fallo judicial, pero afirmó que seguirá "trabajando de manera normal".

El pasado 10 de julio, el fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, expuso ante la Corte de Apelaciones de Temuco en el marco de la arista “manicure”, donde se investigan dos convenios por los mencionados $730 millones desviados, con el fin de fundamentar la solicitud del Ministerio Público para pedir el desafuero del diputado Ojeda.

Durante su exposición, el persecutordetalló que el parlamentario fue el encargado de contactar a las fundaciones encabezadas por Rinete Ortiz con Juan Pablo Leonelli Lepín, exjefe de gabinete del gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas.

Ortiz y Lepín, principales implicados en esta causa, habrían coordinado y planeado la formalización de los proyectos gracias a este contacto de Ojeda, quien era amigo de la dueña de las fundaciones y cercana al funcionario del Gore, quien planteó que los convenios debían dividirse en dos para no requerir la aprobación del Consejo Regional.

