Defensa de Manuel Monsalve solicita extender investigación de la causa en su contra

La defensa del exsubsecretario del Interior, Manuel Monsalve, presentó una nueva solicitud para extender el plazo de investigación en la causa que lo involucra.

Se trata del cuarto requerimiento realizado por el defensor penal público Víctor Providel, quien argumenta que aún no se han concretado todas las diligencias solicitadas en preparación para un eventual juicio oral.

El último plazo, también gestionado por Providel, venció la semana pasada y el defensor tenía hasta la medianoche del viernes para ingresar el nuevo requerimiento.

Monsalve está imputado por la Fiscalía Centro Norte por los delitos de violación y abuso sexual contra una funcionaria de la Subsecretaría del Interior. En el marco de la investigación, ha manifestado reparos respecto al actuar del Ministerio Público, acusando que “se han dejado fuera varias de sus solicitudes de diligencias”.

La Defensoría Penal Pública indicó a La Tercera que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago “aún no fijaba una fecha para discutir esta petición de nuevo plazo”.

La abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, adelantó que rechazará la solicitud de extensión. Su posición es clara: “La investigación se cierre cuanto antes para dar inicio a la nueva etapa procesal”, expresó.

En caso de que el tribunal no acoja el requerimiento de la defensa, la causa entrará en su fase final de investigación. Una vez superado ese hito procesal, corresponderá al Ministerio Público presentar la acusación formal, dando paso a la etapa de preparación para el juicio oral.

