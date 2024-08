Defensa de Hermosilla anuncia recurso contra el Gobierno para evitar que Caso Audio se ''politice''

El hermano y abogado defensor de Luis Hermosilla, Juan Pablo Hermosilla, pidió abrir el teléfono celular de su representado con el fin de revelar qué fiscales y qué representantes del mundo político le pedían favores.

En conversación con Radio Infinita, el defensor sostuvo que “quiero hacer un breve discurso contra la hipocresía. A propósito de la declaración del Colegio de Abogados, lo que señaló la ministra del Interior, Carolina Tohá; lo que señaló el Presidente de la República Gabriel Boric”.

“Llamo a abrir el celular de Luis Hermosilla, con el objetivo de que veamos qué fiscales le pedían favores. Veamos qué ministros le pedían favores”, desafío el abogado.

“¿Qué pasa si hay fiscales que están relacionados con la causa que le han pedido favores a él también? Lo importante no son las filtraciones. Cuando ya entramos en la parte judicial, lo importante es lo que pasa en las audiencias judiciales, porque en el resto no solo no hay ningún control, sino que yo tengo la impresión de que esto se ha ido transformando en una especie de cacería de brujas”, explicó Juan Pablo Hermosilla.

“¿Alguien no sabía que en Chile se hacía lobby para el nombramiento de los jueces? Todos sabían”, aseguró el defensor.

“Vamos a ejercer nuestras acciones legales contra el Gobierno para evitar que se politice el caso. El ministerio de Justicia se ha negado a darle un trato a Luis como una persona común y corriente, ya que cumple la medida cautelar en Santiago. Uno siendo que la jueza lo autoriza a trasladarlo al anexo Penitenciario Capitán Yáber”, finalizó Juan Pablo Hermosilla.

En el día de ayer, el 4° Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla en el marco de la investigación que se lleva adelante y que se conoce como caso Audio.



La jueza Mariana Leyton fue la encargada de dar a conocer las medidas cautelares que además incluyen a la abogada María Leonarda Villalobos, su pareja Luis Alberto Angulo, y el citado penalista Luis Hermosilla Osorio, imputados por delitos tributarios, soborno y lavado de activos.

Anteriormente, el mismo tribunal ya había establecido el arresto domiciliario total y arraigo nacional para Renato Robles y Patricio Mejías, los funcionarios públicos involucrados en el caso e imputados por cohecho.

De esta manera, Luis Hermosilla cumple desde el día martes la medida cautelar en Santiago 1, mientras que Leonarda Villalobos se encuentra en el Centro Penitenciario Femenino de San Miguel.

El tribunal estableció 180 días para la investigación, atendiendo las diligencias pendientes y se fijó una próxima audiencia para el 12 de septiembre. Tanto Villalobos como Hermosilla arriesgan 18 años de pena efectiva.

