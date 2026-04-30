Decretan prisión preventiva para imputados por secuestro de empresario de 84 años en San Miguel

El 11º Juzgado de Garantía de Santiago decretó prisión preventiva para los cuatro detenidos por el secuestro del empresario ferretero Jorge Adolfo Vera Fierro, de 84 años, en la comuna de San Miguel.

Tres de los imputados son de nacionalidad venezolana y tienen vínculos con el Tren de Aragua.

El tribunal dio plazo de 120 días para el cierre de la investigación.

Respecto a las aprehensiones, uno de los ciudadanos extranjeros, de 33 años, fue localizado y detenido en la ciudad de Iquique. En tanto, los otros dos individuos de origen venezolano, quienes tienen 31 y 33 años, fueron capturados en la comuna de Cerro Navia. En ese mismo sector de la capital se concretó la aprehensión del único imputado chileno en la jornada de hoy, un hombre de 40 años.

Por los ilícitos de secuestro extorsivo y otros cargos asociados, la Fiscalía ECOH Metropolitana procedió a formalizar a la banda. Durante el desarrollo de la audiencia, el fiscal Ricardo Moya detalló que la totalidad de los acusados incurrió en el mismo delito; no obstante, precisó que tres actuaron de manera material, en tanto que el cuarto integrante se encargó de las labores de negociación con el objetivo de conseguir el dinero.

El hallazgo del afectado se produjo la madrugada de este miércoles gracias a la intervención de Carabineros. Los efectivos policiales llegaron hasta un punto ubicado entre Colina y Tiltil, específicamente en el cruce de Santa Teresa con Quilapilún, luego de que residentes del área alertaran sobre un vehículo en llamas, el cual al parecer fue abandonado por los captores. Tras ser rescatada, la víctima fue llevada a un recinto asistencial, donde pudo reencontrarse con sus familiares.

Más tarde, el hombre de 84 años fue entregado a la BIPE Antisecuestro de la PDI, siendo trasladado a sus cuarteles en la comuna de Ñuñoa para tomarle más declaraciones.

De acuerdo a trascendidos, los delincuentes exigían inicialmente un rescate de $700 millones por la liberación del empresario, quien además es dueño de siete caballos de carreras. Sin embargo, la información apunta a que finalmente se habrían pagado 50 millones de pesos. Precisamente, esta unidad especializada de la policía civil intentaba llegar a un acuerdo con los secuestradores frente a la millonaria exigencia económica.

El origen de este caso se remonta al martes 21 de abril pasado, momento en que el empresario sufrió una encerrona mientras se trasladaba en su camioneta. El atraco ocurrió en la calle Magdalena Vicuña con Ricardo Morales, en el sector El Llano de la comuna de San Miguel. En ese instante, tres vehículos lo interceptaron, obligándolo a subir a uno de ellos para luego llevárselo con rumbo desconocido.

Ese mismo día, el vehículo de la víctima fue abandonado junto a su celular y documentos en la intersección de Magdalena Vicuña con Amalia Errázuriz. Este punto se ubica a corta distancia del domicilio del empresario y a solo dos cuadras del hecho inicial, un operativo delictual en el que participaron vehículos de color rojo, negro y gris.

PURANOTICIA