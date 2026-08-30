Decretan prisión preventiva para imputado por fatal balacera en La Florida

Horas después del ataque que terminó con un ciudadano peruano fallecido y otro hombre en riesgo vital en La Florida, investigadores lograron identificar a uno de los presuntos responsables, quien posteriormente fue detenido en un centro asistencial.

El hecho ocurrió durante la tarde del viernes pasado, poco antes de las 13:00 horas, en la intersección de Las Prímulas con Los Azahares.

Según los antecedentes expuestos en la causa, las dos víctimas se encontraban junto a un amigo cuando fueron abordadas por dos personas. Los atacantes las habrían golpeado con un objeto contundente para luego efectuar múltiples disparos.

Los afectados, uno de nacionalidad peruana y otro chileno, fueron trasladados hasta un recinto de salud. El primero falleció producto de sus lesiones, mientras que el segundo permanecía en riesgo vital.

Tras el crimen, el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) Metropolitano asumió las diligencias en el sitio del suceso. Durante la noche de esa misma jornada se logró establecer la identidad de uno de los presuntos autores.

El sujeto fue ubicado y detenido en un centro de salud, para posteriormente ser puesto a disposición del 14° Juzgado de Garantía de Santiago.

La fiscal ECOH de la Región Metropolitana, Arlin Flores, formalizó al imputado por dos homicidios, uno en calidad de consumado y otro frustrado. Sobre la resolución adoptada en la audiencia, Flores indicó que “el tribunal estimó suficientemente acreditados tanto los delitos como la participación del imputado en los hechos, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva”.

El tribunal estableció un plazo de 90 días para continuar con las indagatorias destinadas a esclarecer completamente las circunstancias del ataque.

PURANOTICIA