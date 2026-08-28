Decretan prisión preventiva para imputado por atropellar y causar la muerte de la cineasta Paz Ramírez en Providencia

El Octavo Juzgado de Garantía de Santiago decretó la prisión preventiva del ciudadano chileno de 53 años, Ignacio Palma, imputado por el atropello que causó la muerte de la cineasta Paz Ramírez el domingo pasado en la comuna de Providencia.

La Fiscalía Metropolitana Oriente lo formalizó por conducción bajo la influencia del alcohol con resultado de muerte, ya que la investigación reveló que el sujeto bebió alcohol antes del atropello. En efecto, pasó a un restorán donde bebió una sangría.

Tras el atropello ocurrido en Andrés Bello con Manuel Montt, el conductor se dio a la fuga sin prestar auxilio a la víctima ni informar lo ocurrido a la autoridad. Debido a la gravedad de las lesiones, Paz Ramírez fue trasladada hasta la Clínica Indisa, donde a las 19:17 horas del domingo pasado se confirmó su fallecimiento.

Palma fue detenido el miércoles en calle Merced, en la comuna de Santiago. Durante el procedimiento fueron incautados un vehículo, además de un teléfono celular. El imputado registra, además, antecedentes penales por conducción en estado de ebriedad.

Paz Ramírez era cineasta, productora, directora y guionista. También era conocida por ser media hermana de las actrices Ángela y María José Prieto, quienes concurrieron al tribunal.

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