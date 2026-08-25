Decretan internación provisoria para adolescente de 14 años que confesó haber matado a su madre en San Joaquín

El 12º Juzgado de Garantía de Santiago decretó la internación provisoria de la menor de 14 años formalizada por el delito consumado de parricidio.

La adolescente confesó haber dado muerte a su madre de 48 años mediante martillazos, en un departamento que compartían en la comuna de San Joaquín, región Metropolitana.

La defensa argumentó un conflicto por violencia intrafamiliar, pero el tribunal descartó esa tesis y decretó su internación provisoria, junto con un plazo de investigación de 100 días.

En la audiencia, el fiscal Ariel Cancino expuso que la menor mató a su madre el domingo, luego, en la tarde del mismo día salió con su padre, el lunes en la mañana fue a clases y en la tarde del mismo día se entregó a Carabineros.

Acerca de la supuesta violencia intrafamiliar, el fiscal señaló que "revisados los antecedentes que constan en carpeta investigativa, referente tanto al padre de la imputada como también de la víctima ya fallecida, no consta ninguna denuncia de dicho carácter".

Los hechos ocurrieron en un departamento del piso 13 de un edificio ubicado en Vicuña Mackenna con Celia Solar. Tras verificar el crimen, la fiscalía dispuso que el caso sea investigado por la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

El subprefecto Robert Briones, jefe de la BH Sur, informó que la víctima "presenta diversas heridas contusas con un elemento contundente".

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