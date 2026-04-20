Decretan arraigo nacional y firma quincenal para imputados por agresión a ministra Lincolao en Valdivia

El Tribunal de Garantía de Valdivia dejó en libertad a los tres estudiantes detenidos por la agresión a la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, ocurrida el miércoles 8 de abril en la inauguración del año académico en la Universidad Austral, en Valdivia.

Los jóvenes fueron formalizados por su participación en estos hechos en calidad de autores, quedando bajo la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, arraigo nacional y firma quincenal. Además, se dictaron 120 días para la investigación.

La fiscal Alejandra Navalón anunció que evaluarán "la apelación de la reclusión parcial domiciliaria nocturna que solicitamos. Creemos que se encuentra justificada por parte de la Fiscalía, ya que en atención a los hechos que revisten tal gravedad como atentar contra una ministra de estado, merecen también una medida cautelar de esa naturaleza".

Previo a la resolución del tribunal, la titular de Ciencias había manifestado en conversación con Infinita que se sentía "triste por un lado, porque yo me imagino que los padres, la familia de los tres estudiantes están preocupados, yo también soy mamá, entonces creo que nunca es agradable tener a un hijo en una situación así".

En cuanto a las posibles sanciones, Lincolao sostuvo que "este caso es un precedente y puede dar guía a los otros estudiantes que a veces dudan si pueden cometer una acción así o no, porque son jóvenes".

Por su parte, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, había adelantado que solicitarían “la cautelar más gravosa” en contra de los imputados.

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