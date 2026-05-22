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Declaran Alerta Ambiental para este sábado en la región Metropolitana por condiciones atmosféricas adversas

Declaran Alerta Ambiental para este sábado en la región Metropolitana por condiciones atmosféricas adversas

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Declaran Alerta Ambiental en la región Metropolitana por condiciones atmosféricas adversas y mala calidad del aire

Declaran Alerta Ambiental para este sábado en la región Metropolitana por condiciones atmosféricas adversas
Viernes 22 de mayo de 2026 20:52
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La Delegación Presidencial decretó Alerta Ambiental en la región Metropolitana para este sábado 23 de mayo, debido a las condiciones atmosféricas adversas y a la mala calidad del aire prevista para la capital. Por tratarse de un día sábado, no rige la restricción vehicular.

La medida fue adoptada luego de la recomendación realizada por la Seremi de Medio Ambiente de la región Metropolitana, con el objetivo de resguardar la salud de la población ante el aumento de contaminación ambiental.

Entre las restricciones vigentes se encuentra la prohibición de utilizar calefactores a leña y derivados de la madera, con excepción de pellets, en toda la región.

La fiscalización estará a cargo de equipos de la Seremi de Medio Ambiente en coordinación con municipios y Carabineros.

Asimismo, continúa prohibida la realización de quemas agrícolas, restricción que permanece vigente entre el 1 de marzo y el 31 de octubre.

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