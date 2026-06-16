Declaran preemergencia ambiental para este miércoles en la región Metropolitana debido a las adversas condiciones de ventilación

Debido a la acumulación de contaminantes, las adversas condiciones de ventilación en la cuenca de Santiago, y con el fin de proteger la salud de la población, la Delegación Presidencial de la región Metropolitana declaró preventivamente para este miércoles 17 de junio 2026, preemergencia ambiental.

A las 13:00 horas de este martes 15 de junio, la Estación de Cerrillos constató ALERTA AMBIENTAL por MP10, sumándose posteriormente las estaciones de El Bosque, Quilicura, Cerro Navia, Pudahuel y Parque O´Higgins. El resto de las estaciones de la Red de Monitoreo del Ministerio del Medio Ambiente estuvieron en el rango de Regular y Bueno. Hasta la fecha en la región Metropolitana se han constatado 03 Preemergencias y 15 Alertas Ambientales por MP2.5, y 01 Preemergencia y 07 Alertas Ambientales por MP10.

En términos meteorológicos, este martes se observó circulación ciclónica en superficie y dorsal en altura. Para este miércoles 17 de junio, de acuerdo a la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) se prevé un régimen anticiclónico debilitado en superficie y dorsal a inestabilidad atmosférica hacia la noche. Las temperaturas previstas estarán entre los 8°C y 14°C, existiendo probabilidad de advección hacia el poniente y centro de la cuenca de la región Metropolitana.

Debido a esto, se hizo un llamado a la ciudadanía a respetar las medidas que rigen con este episodio que formularon las autoridades regionales metropolitanas, en especial la prohibición de encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluido pellets) en toda la región Metropolitana, medida que será fiscalizada por los equipos de la SEREMI de Salud de la RM, en conjunto con los municipios y Carabineros de Chile.

Se reitera a la población que en días de episodio crítico de contaminación es importante que cada ciudadano -al momento de salir de casa o de realizar alguna actividad física- tome las precauciones de acuerdo a su estado de salud.

También se recuerda que la Seremi de Agricultura -a través de los equipos fiscalizadores de SAG y CONAF RM- fiscalizarán el cumplimiento de prohibición de Quemas Agrícolas, que rige hasta el 31 de octubre.

En PREEMERGENCIA, es importante advertir que al Transporte de Carga Con Sello Verde (camionetas, furgones y camiones) se le aplica restricción vehicular de dos dígitos, que en este caso corresponde a las patentes que terminan en 4 y 5.

La Restricción Vehicular es controlada por Carabineros en conjunto con la Unidad de Fiscalización del Ministerio de Transportes y la Red de Cámaras de Televigilancia dispuesta en toda la RM. El detalle del Calendario dispuesto por la autoridad de Transportes puede revisarse en: https://mtt.gob.cl/restriccion-vehicular-2026/.

MEDIDAS

RESTRICCIÓN VEHICULAR Restricción para Autos Con Sello Verde: (anterior septiembre 2011) Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto No pueden circular entre las 07:30 y 21:00 horas: 2-3 Restricción para Autos Sin Sello Verde y Motos 2002: Se mantiene la restricción permanente de transitar al interior del Anillo Américo Vespucio a todos los vehículos. Se suma la restricción a 6 dígitos fuera del Anillo (Provincia de Santiago más las comunas de Puente Alto y San Bernardo). No pueden circular entre las 07:30 y 21:00 horas: Interior AAV 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9 Fuera AAV en Provincia Santiago además de San Bernardo y Puente Alto 2-3-4-5-6-7 Restricción Permanente para Motos 2010: Provincia de Santiago, San Bernardo y Puente Alto No pueden circular entre las 07:30 y 21:00 horas: 2-3 Restricción al Transporte de Carga Con Sello Verde: Se restringe la circulación al Transporte de Carga Con Sello Verde de 2 dígitos aleatorios. Rige para todo vehículo de carga con Sello Verde (camionetas, furgones y camiones) de cualquier año de fabricación. Interior anillo Américo Vespucio, entre las 10:00 y las 18:00 horas. 4-5 Restricción Permanente a vehículos de Transporte de Carga Sin Sello Verde: Se suman 2 dígitos aleatorios a la restricción de circular al Transporte de Carga Sin Sello Verde. Interior anillo Américo Vespucio, entre las 10:00 y las 18:00 horas. 2-3-4-5-6-7 Buses de Transporte privado remunerado de pasajeros, buses interurbanos y rurales Sin Sello Verde. Provincia de Santiago, y las comunas de San Bernardo y Puente Alto, entre las 10:00 y las 18:00 horas. 2-3-4-5-6-7 PARALIZACIÓN GRANDES ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES No aplica a ningún titular de Grandess Establecimientos Industriales, debido a que todos han cumplido sus metas anuales de emisión. QUEMAS AGRÍCOLAS Prohibición de Quemas Agrícolas en toda la Región Metropolitana, entre el 01 de marzo y el 31 de octubre. Para denuncias de Quemas Agrícolas: 130 CONAF CALEFACCIÓN RESIDENCIAL No podrán funcionar los calefactores de uso residencial que utilicen combustibles sólidos, tales como leña, y otros derivados de la madera, incluidos calefactores a pellets de madera, en toda la Región Metropolitana. La fiscalización y sanción de esta medida, en caso de incumplimiento, corresponderá a la Seremi de Salud RM, conforme a sus atribuciones. Para denuncias de uso de Calefactores a Leña llamar al 600 360 7777. Carabineros y los municipios reforzarán las acciones fiscalizadoras de la autoridad sanitaria. ACTIVIDADES DEPORTIVAS El Ministerio de Educación -a través de la Seremi de Educación- sugiere que, en los días de Preemergencia Ambiental, las clases de Educación Física no se suspendan, si no que modifiquen la intensidad de ejecución durante su desarrollo, abordando aquellos objetivos de aprendizaje, que además de un menor consumo de oxígeno, idealmente aborden contenidos que impliquen menores desplazamientos y menor trabajo cardiovascular, como actividades de equilibrio, estabilidad, ejercicios funcionales, de manipulación, entre otros. Movimientos expresivos, como representar animales, objetos, películas, emociones, etc., realizándolas bajo techo. Estas mismas recomendaciones se hacen extensivas a los recreos, pausas educativas, talleres deportivos e incluso ampliar para las actividades que los estudiantes realicen en sus casas, considerando los protocolos existentes en los distintos establecimientos educacionales referentes a la situación contractual de Pandemia.

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