Declaran monumento natural al pingüino de Humboldt en todo Chile

El Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático acordó declarar al pingüino de Humboldt como monumento natural de especie, una figura de protección que resguarda directamente a esta ave endémica en todo el territorio nacional, tanto en ambientes terrestres como marinos, independiente de si se encuentra dentro o fuera de áreas protegidas.

La sesión fue presidida por el ministro (s) del Ministerio del Medio Ambiente, Maximiliano Proaño, quien destacó que “esta decisión es un avance relevante para la protección de una especie emblemática que hoy se encuentra en categoría de peligro”, subrayando que la nueva condición entrega más herramientas para su preservación.

Uno de los aspectos más destacados del proceso fue la amplia participación ciudadana, que registró cerca de 9.000 observaciones, cifra récord desde que existen registros para este tipo de instancias. Según la autoridad, la gran mayoría de los aportes enriquecieron la propuesta y respaldaron la iniciativa, reflejando un alto interés público en la conservación de la especie.

En términos prácticos, la declaración como monumento natural prohíbe intimidar, capturar, extraer, maltratar, herir o dar muerte al pingüino de Humboldt, permitiendo excepciones solo para fines de investigación científica o inspección gubernamental, reforzando así su protección frente a amenazas humanas directas.

El pingüino de Humboldt es una especie emblemática de la Corriente de Humboldt, y la mayor parte de su población reproductiva se concentra en Chile, lo que otorga al país una responsabilidad clave en su conservación. Actualmente, su estado se propone elevar de “Vulnerable” a “En Peligro”, debido a la declinación poblacional, las interacciones con pesquerías, la pérdida de sitios de nidificación, las especies invasoras y los efectos del cambio climático, fundamentos que respaldaron técnicamente la decisión adoptada.

