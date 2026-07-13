Declaran Emergencia Preventiva en 10 regiones del país ante sistema frontal "de gran intensidad y multiamenaza"

El Gobierno declaró Emergencia Preventiva en diez regiones del país debido al pronóstico de un sistema frontal que afectará a gran parte del territorio nacional.

La medida abarca desde la región de Atacama hasta la región de Los Ríos y regirá entre este lunes 13 y el 21 de julio.

El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, mencionó que “estamos frente a un próximo sistema frontal que se pronostica de gran intensidad y multiamenaza, eso significa que tendremos lluvias intensas, vientos, nevadas y posibles ventiscas y también marejadas. Esto afectará principalmente entre Atacama y Biobío desde la madrugada del martes 14 hasta la noche del sábado 18 de julio”, dijo.

Además, hizo un llamado a la población para que adopte medidas de precaución. “Le pedimos a las familias la máxima precaución y preparación. Recomendamos revisar techos y canaletas, despejar acequias y tener lista mochila de emergencia para 48 a 72 horas“.

Añadió que “estamos actuando con mucha responsabilidad y seriedad para alertas sobre las eventuales consecuencias, el objetivo no es causar temor sino un llamado a actuar con responsabilidad”.

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