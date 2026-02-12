Declaran Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales

La Dirección Regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Temprana Preventiva para la región Metropolitana por amenaza de incendios forestales.

La decisión se tomó en consideración a las altas temperaturas estimadas, sumado a condiciones meteorológicas favorables para la ocurrencia y propagación de incendios forestales y en base a la información técnica proporcionada por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en coordinación con la Delegación Presidencial Regional de Metropolitana de Santiago.

La medida estará vigente a contar de este jueves y "hasta que las condiciones así lo ameriten".

Senapred indicó que la declaración de dicha alerta "se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza, coordinando y activando al Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia".

