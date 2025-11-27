De un disparo asesinan a universitario que regresaba a su domicilio en Santiago

La Fiscalía ECOH Metropolitana y la PDI investigan el homicidio de un estudiante universitario de 27 años, cometido la madrugada de este jueves en la comuna de Santiago, donde un sujeto en bicicleta le disparó cuando llegaba a su domicilio.

El crimen ocurrió a las 2:00 de la madrugada en la intersección de calle Santa Elena con Av. Matta, donde el atacante le disparó a la víctima en el tórax y le causó la muerte en el mismo lugar. Tras ello, el asesino se dio a la fuga con rumbo desconocido.

De momento se desconocen los motivos del ataque, pero la investigación quedó a cargo del Equipo ECOH Metropolitano y la Brigada de Homicidios de la PDI.

Junto a indicar que no se descarta ninguna hipótesis, incluso un ajuste de cuentas, el fiscal a cargo, Jorge Cáceres, comentó que "afortunadamente el sector tiene muchas cámaras de seguridad, por lo que podremos determinar qué sucedió".

Al fallecido, un estudiante de arquitectura, no le robaron sus pertenencias.

Por su parte, la comisaria María Parra, de la BH Centro Norte, señaló que "no se puede establecer aún la dinámica del hecho, estamos haciendo el levantamiento de las imágenes de lo que pasó".

PURANOTICIA