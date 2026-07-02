Dayonis Orozco aterriza en Chile para enfrentar investigaciones por el caso Ojeda y el homicidio del carabinero Emmanuel Sánchez

Las autoridades colombianas extraditaron a Chile a Dayonis Junior Orozco Castillo, alias 'Botija', uno de los líderes del Tren de Aragua y reclamado por la Justicia chilena por el asesinato de un oficial de Carabineros en 2024.

Agentes de la Policía Nacional de Colombia entregaron a 'Botija' a funcionarios de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Santiago, quienes lo trasladaron en un vuelo de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

El sujeto aterrizó durante la tarde de este jueves en el país y luego, fue trasladado a la cárcel Santiago 1.

El reo, de doble nacionalidad colombiana y venezolana, permanecía bajo custodia de las autoridades colombianas desde su detención en abril de 2024 en Popayán, al sur de Bogotá, tras un operativo llevado a cabo con la coordinación de estos dos países, así como con las autoridades de Perú.

El Tribunal Supremo falló a favor de la extradición al considerar que los delitos que se le imputan -por el asesinato del carabinero Emmanuel Sánchez Soto- carecen de carácter político.

El crimen ocurrió el 10 de abril de 2024, cuando el uniformado intentó frustrar un hurto que, según las autoridades chilenas, habría sido cometido por Orozco junto a otras cuatro personas.

“Dayonis Orozco fue detenido en Colombia en virtud de una solicitud de órdenes de detención que emanan, en este caso, del fiscal Pablo Sabaj, hoy Supraterritorial, y que dicen relación con el homicidio, en este caso del teniente Emmanuel Sánchez. En segundo lugar, en el caso nuestro, él está vinculado por un secuestro con homicidio doble en Rinconada, del 29 de diciembre de 2023, pero principalmente por lo que dice relación con la asociación criminal”, explicó el fiscal Héctor Barros.

El caso de Rinconada se remonta al hallazgo de los cadáveres de dos integrantes del Tren de Aragua. Sus homicidios habrían sido ordenados por el cabecilla de "Los Piratas de Aragua", Carlos Bobby Gómez, capturado en Colombia en diciembre de 2024.

En cuanto a Dayonis Orozco, la Fiscalía sostiene que sería uno de los integrantes de esta estructura criminal, la misma que secuestró y dio muerte al exteniente venezolano Ronald Ojeda.

Sin embargo, Orozco no habría participado directamente en ese crimen. Por ello, el fiscal Barros precisó que el imputado es investigado en la causa por su presunta pertenencia a "Los Piratas de Aragua" como parte de una asociación criminal, y no como autor material del homicidio de Ojeda.

(Imagen: Policía de Colombia)

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