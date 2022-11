Daniel Jadue recibe criticas transversales tras llamado a crear "frentes antifascistas" para "detener" avance de la ultraderecha en Chile

El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), hizo un llamado a crear "frentes antifascistas", con el fin de "poder pararlo en cualquier parte del mundo donde se levante".

Sus comentarios fueron emitidos en su programa de Youtube "Sin Maquillaje", y le trajeron varias críticas desde la oposición y el oficialismo.

En detalle, Jadue se estaba refiriendo a la situación política en Brasil tras el triunfo de Lula Da Silva como próximo presidente, lo que provocó que adherentes de Bolsonaro cortaran carreteras como señal de protesta por considerar, sin pruebas aparentes, un fraude electoral.

Por ello, el alcalde aseveró que "en Brasil hay muchos que quisieran que pasara un golpe".

Y añadió que "este es el peligro que tenemos en Chile: la ultraderecha, que tiene un programa que fracasa en 44 días en Inglaterra y que fracasa en donde se ha puesto, es capaz de cualquier cosa para seguir con su programa neoliberal y eso hay que detenerlo".

En esa línea, Jadue llamó a "empezar a armar en todas las comunas, en todos los barrios, frentes antifascistas para hacerle frente y para efectivamente detener esta maraña que va creciendo como una mancha de aceite, para salir al paso a las noticias falsas, para salir al paso de estas campañas de odio y retomar el rumbo que Chile traía".

Al respecto, el diputado Diego Ibáñez (CS), timonel del partido del Presidente, opinó que "siempre es importante dar la pelea por los derechos humanos y contra el fascismo. No creo que el tema de levantar este tipo de iniciativa sea prioritario como estrategia política".

En tanto, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS), acotó que "la forma de enfrentar a los intolerantes es la tolerancia, la promoción de los valores democráticos. La necesidad de plantear una buena convivencia en toda sociedad se funda en el respeto a todos y no en promover la polarización".

Más crítico fue el parlamentario Andrés Longton (RN) quien calificó los dichos como "parte de los delirios del alcalde Jadue, que vive en una guerra interna de la cual no puede salir. Esos aires totalitaristas que tiene, la verdad es que yo creo que a estas alturas no preocupan a nadie y no creo que hagan mucho eco en la ciudadanía, ni siquiera en su propio partido".

Por su parte, el senador Juan Ignacio Latorre (RD) aclaró que "no comparto esa idea, entiendo que es una opinión personal del alcalde, no es una política oficial del PC, por lo menos no lo han planteado a Apruebo Dignidad ni al oficialismo".

PURANOTICIA