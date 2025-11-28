Daniel Jadue critica a expresidente Frei por reunión con Kast: "Solo le interesa su bolsillo"

El ex alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, afirmó que al expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle "solo le interesa su bolsillo".

De esta manera, Jadue criticó la reunión del exmandatario DC con José Antonio Kast y lo comparó con su padre Eduardo Frei Montalva.

En su programa de streaming "Sin Maquillaje", Jadue dijo que tras la reunión revisó el discurso de Frei Montalva en el Teatro Caupolicán en contra de la Constitución de Pinochet.

"Qué diferencia entre un estadista y alguien que solo le interesa su bolsillo. Es lamentable", criticó Jadue, quien también denunció falta de apoyo de la DC a la campaña de Jeannette Jara.

"Tengo la percepción de que la DC no respondió de manera completa a este acuerdo de un apoyo mutuo ¿Por qué? Porque había poca gente en la calle haciendo campaña, muchos de los candidatos no se sacaron fotos con Jeannette", aseguró.

Por lo mismo, hizo "un llamado al pueblo democratacristiano a honrar los compromisos".

PURANOTICIA