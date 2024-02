Daniel Andrade aterriza en la región Metropolitana para cumplir arresto domiciliario: “Espero que la verdad nos haga libres”

Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, llegó este jueves a la región Metropolitana, donde cumplirá la nueva medida cautelar otorgada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta.

Lo anterior, ya que el tribunal decretó cambiar la prisión preventiva que cumplía Andrade desde el pasado 15 de diciembre del 2023, por arresto domiciliario total, el que cumplirá en la vivienda de su madre ubicada en la comuna de La Florida.

En su aterrizaje en el Aeropuerto de Santiago, quien está siendo investigado por fraude al fisco en el marco de la suscripción de convenios irregulares por la suma de $426 millones, mantuvo un breve diálogo con la prensa.

“Se ha demostrado que no he robado nada, no he tocado ningún peso de esos 826 millones, y espero que la verdad nos haga libres”, expresó Andrade, de acuerdo a lo informado por T13.

Cabe recordar que, la Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió reducir la medida cautelar para Daniel Andrade y al exseremi de Vivienda de Antofagasta Carlos Contreras, principales imputados en la causa, remplazando la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional, el que deberán cumplir mientras dure la investigación, para la cual se estableció un plazo de seis meses.

