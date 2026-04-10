CUT pide al Gobierno iniciar negociaciones por salario mínimo y recalcan que discusión no puede limitarse solo a la variación del IPC

El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), José Manuel Díaz, insistió en que el Gobierno debe cumplir con el compromiso de instalar la mesa de negociación por el salario mínimo a la brevedad.

El dirigente sindical detalló las gestiones realizadas: “Ya hemos enviado una carta al ministro del Trabajo para que cumpla su compromiso y convoque a la mesa de negociación. Aquí la responsabilidad está en el Gobierno y necesitamos iniciar este proceso con urgencia para dar respuestas concretas a las familias trabajadoras”.

Mientras tanto, el Ejecutivo ha transmitido que un reajuste que compense la inflación sería una alternativa razonable, en un escenario económico marcado por la fragilidad del empleo formal y la lenta recuperación de los niveles prepandemia.

En esa misma línea, durante la campaña presidencial, el equipo de José Antonio Kast ya había advertido: “La única forma de mejorar los salarios de forma sostenible es recuperando el dinamismo económico. Mientras no logremos retomar la senda de crecimiento, lo prudente es que los aumentos del salario mínimo se limiten a compensar la inflación”.

Sin embargo, la CUT subraya que la discusión no puede restringirse al IPC. “No vamos a dar un guarismo hoy, porque sería irresponsable frente a un escenario donde el costo de la vida cambia día a día. Queremos llegar a la mesa con datos actualizados y una propuesta que realmente responda a la realidad que están viviendo las y los trabajadores”, sostuvo Díaz.

Para la organización, el alza sostenida del costo de la vida, la incertidumbre inflacionaria y el impacto de los combustibles en la cadena de consumo obligan a pensar en un incremento real del ingreso.

Las proyecciones de inflación para 2026, que pasaron de 3,2% a 4%, implicarían un aumento de $21.560 mensuales si solo se considera esa variable. Frente a ello, la CUT plantea que esta negociación es la oportunidad para que el Gobierno devuelva el poder adquisitivo perdido por el encarecimiento de la vida y el efecto de la escalada externa en los combustibles.

Cabe destacar que el proyecto de ley debería ingresar al Parlamento durante este mes. Esta urgencia temporal responde a que el nuevo monto reajustado comenzaría a regir a contar del 1 de mayo.

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