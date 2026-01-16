CUT advierte que "no permitirán" que las políticas del Gobierno de Kast "socaven la calidad de vida de las familias trabajadoras"

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) hizo públicos los lineamientos que los guiarán de cara al próximo Gobierno de José Antonio Kast que comienza en marzo.

En un punto de prensa, el secretario general de la CUT, Eric Campos, leyó una declaración en la que, entre otros puntos, se menciona que “el país atraviesa un punto de inflexión” y que vivieron “derrotas electorales en el proceso constituyente y en la elección presidencial”.

“Debemos volver a nuestras raíces, identificar los errores tácticos y reconectar con el sentido común de las mayorías trabajadoras para frenar cualquier intento de retroceso en derechos conquistados", señaló la declaración.

Luego de ratificar su “autonomía sindical absoluta”, desde la CUT advirtieron que se inicia un nuevo ciclo de unidad y acción.

“No permitiremos que las políticas del nuevo gobierno socaven la calidad de vida de las familias trabajadoras”, se sostiene en la declaración, que luego llamó a las organizaciones sociales a construir “un bloque de unidad para la defensa de los derechos”.

En ese punto, también reconocieron que el 8 de marzo, Día de la Mujer, y el 1 de mayo, Día del Trabajador son “hitos fundamentales para este nuevo ciclo”.

Por su parte, el presidente de la CUT, José Manuel Díaz, aludió al debate en torno al proyecto de ley de reajuste al sector público y la denominada “norma de amarre”.

“Se ha hecho un arduo debate en el ámbito de la negociación del sector público y lamentamos que parlamentarios, autoridades de gobierno, que van a iniciar su periodo en el 11 de marzo, traten en forma muy despectiva a la función y al rol de los trabajadores", aseguró.

“Solamente les queremos pedir a quienes van a gobernar que miren a los trabajadores como ciudadanos, pero también los miren como sujetos de derechos. Y la dignidad del trabajo se defiende a través del diálogo social, de lo cual nosotros hacemos historia, pero también a través de las movilizaciones", puntualizó.

También, el dirigente socialista, hizo un llamado a Kast referente al proyecto de ley de sala cuna. “Creo que ese estudio (del Presidente electo), si es para potenciar el proyecto, bien sea, pero no sea para obstaculizar su desarrollo en el Parlamento. El debate necesario que se ha hecho en esta organización, y en este gobierno tiene que salir ese proyecto. Y ahí está el llamado al Presidente Boric, que tiene que buscar los votos necesarios para que ese proyecto se apruebe".

La misma petición hizo respecto del proyecto de negociación ramal y multinivel. “Ya entró en el debate, y eso es un hecho político muy importante para el movimiento sindical. Algo que durante toda la transición de la democracia, en los 30 años de democracia, nunca se envió un proyecto, y este gobierno lo envió”, sostuvo.

Finalmente, agregó que “en ello nosotros vamos a hacer el debate necesario, la articulación, la promoción, la difusión, tanto nacional y con experiencias internacionales, para verla, para mostrar, las virtudes que tiene el proyecto de negociación ramal”.

PURANOTICIA