Cuestionamientos desde el oficialismo acompañan la designación del biministro de Economía y Minería

Una de las definiciones más llamativas del gabinete presentado por José Antonio Kast fue la creación de un biministerio que concentrará las carteras de Economía y Minería. El anuncio lo realizó el propio Presidente electo durante la ceremonia efectuada la noche de este martes en la denominada “La Moneda chica”.

La nueva estructura ministerial quedará en manos del empresario Daniel Mas, actual vicepresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) y ligado al rubro inmobiliario. Si bien su nombre ya había surgido con fuerza para liderar Economía, durante la jornada había trascendido que Minería sería asumida por Santiago Montt, gerente general de la minera Los Andes Copper.

Sin embargo, durante la tarde del martes la propia empresa informó mediante un comunicado la salida de Montt de su cargo para integrarse al futuro gobierno, situación que generó cuestionamientos desde el oficialismo. Las críticas apuntaron a que fuera una compañía privada la que diera a conocer un eventual nombramiento ministerial antes que el propio Mandatario electo.

Uno de los reparos fue planteado por el diputado del Frente Amplio y senador electo por la Región de Valparaíso, Diego Ibáñez, quien escribió en X que “es muy inusual que una empresa anuncie públicamente el nombramiento de un ministro antes que el propio Presidente electo. Los anuncios de gobierno los hacen las autoridades democráticamente electas, no las compañías con intereses económicos directos en el sector”.

Finalmente, Kast optó por concentrar ambas carteras en Daniel Mas, quien asumirá como biministro. El nuevo secretario de Estado es ingeniero agrónomo con especialidad en Economía Agraria de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue presidente regional de la Cámara Chilena de la Construcción y actualmente ocupa la vicepresidencia de la CPC.

Con una extensa trayectoria gremial, Mas llegará al gobierno con el objetivo de impulsar la productividad, reducir de manera significativa la permisología, fomentar la inversión privada en sectores estratégicos como la construcción y el comercio, fortalecer la relación con el empresariado y acelerar la reactivación económica, con especial énfasis en el apoyo a las pequeñas y medianas empresas.

