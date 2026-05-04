Cruz-Coke defiende el rol de Chile Vamos en la administración de Kast: "La 'derechita cobarde' es el sostén del Gobierno"

El senador y presidente de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, comentó sobre el inicio del Gobierno de José Antonio Kast y planteó que los problemas responden a una dinámica habitual en los cambios de administración.

Además, abordó las negociaciones que ha llevado a cabo el Ejecutivo para sacar adelante el proyecto de Reconstrucción Nacional. En este contexto, planteó que la "derechita cobarde", como fue llamado Chile Vamos por Republicanos durante la campaña, es "el sostén" de la actual administración.

Durante una entrevista concedida a radio Pauta, el legislador abordó esta transición y aseguró que “esto es normal; cada vez que cambia un Gobierno pasamos de la lógica de campaña a la lógica de Gobierno”.

Restando gravedad a los tropiezos iniciales, el timonel oficialista agregó: “Yo no dramatizaría lo que ha sucedido…son descoordinaciones propias de gobiernos que se instalan”.

Respecto a los compromisos adquiridos por el Ejecutivo, el representante en la Cámara Alta recalcó que se requiere un plazo mayor para evidenciar logros concretos. “Al mes y medio pedir resultados en seguridad es difícil; esto no se va a solucionar en un mes y medio”, puntualizó.

En el ámbito del Congreso, el congresista relevó la necesidad de forjar consensos con las bancadas opositoras, reprochando de paso la táctica de amarrar apoyos mediante tratos específicos. Frente a esto, alertó que “hay que tener mucho ojo con las formas de transaccionalidad”.

Bajo esa misma línea argumentativa, el senador miró con distancia los entendimientos alcanzados con el Partido de la Gente. Sobre dicha tienda, afirmó que "comprometer votos de un conglomerado que no tiene consistencia ideológica es muy complejo".

En otra arista de su análisis, el líder de Evópoli reivindicó la función que cumplen las facciones más moderadas dentro del oficialismo, sentenciando que “la 'derechita cobarde' es el sostén del Gobierno”.

Para concluir, Cruz-Coke instó a enfocarse en pactos que viabilicen el avance de las reformas estructurales, argumentando que los "motes de campaña hay que desterrarlos… hay que ser tremendamente pragmáticos".

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