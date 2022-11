Cristóbal Cuadrado por listas de espera "el objetivo es reducir los tiempos"

El Subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, salió a respaldar a la jefa de la cartera, Ximena Aguilera e indicó que "no existe sistema de salud que no tenga listas de espera; el objetivo es reducir los tiempos".

Aguilera, en conversación con T13 señaló que el problema de las listas de espera se arrastra desde hace mucho tiempo y la pandemia agravó la situación actualmente el anhelo de eliminar las listas de espera no es real. "Nosotros queremos reducir los tiempos de espera, llevarlo a un tiempo razonable, nos va a llevar bastante tiempo. Lo que hemos tratado de prometer es bajar al menos en 100 días la mediana que tenemos hoy", indicó Aguilera.

Al ser consultado por lo anterior, Cuadrado señaló que "esa frase de la ministra hay que entenderla en su sentido. No existe ningún sistema de salud del mundo que no tenga listas de espera. En ese sentido se refiere la ministra que no se va a acabar el que haya alguien esperando. El punto es que es muy distinto esperar una semana, un mes o un año".

Además agregó que lo importante no es cuánta gente está en estas listas, sino que cuánto tiempo espera para ser atendida. Es por eso que se habla de reducir estos tiempos.

Para finalizar afirmó que "es absolutamente inaceptable que una persona espere más de un año, por ejemplo, para una cirugía, por lo tanto, lo que estamos trabajando y las medidas que estamos implementando como Gobierno apuntan a que haya tiempos de espera que sean dignos, tiempos que no pongan en riesgo la salud de las personas, o sea, que la cirugía, el procedimiento o la hora con el especialista lleguen en un momento dado en que para la persona sigue siendo útil y que le permite mantener una buena calidad de vida".

Reducir las listas de espera es uno de los mayores desafíos del sistema de salud, pues con la llegada de la pandemia el problema empeoró pues se postergó la atención de una serie de patologías.

PURANOTICIA