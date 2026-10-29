Costo de la delincuencia en Chile alcanzó los US$10.540 millones en 2025: sector privado lidera gasto

Según reveló el estudio “Costo Económico de la Delincuencia en Chile 2013-2025" de CLAPES UC, el costo económico de la delincuencia en Chile alcanzó los US$10.540 millones en 2025, equivalentes al 3,03% del Producto Interno Bruto (PIB).

El informe evidencia que, si bien esta cifra es levemente inferior al máximo registrado en 2024, cuando llegó al 3,16% del PIB, se mantiene considerablemente por sobre el 1,99% observado en 2013, reflejando un aumento sostenido de los recursos que el país destina a perseguir y sancionar, enfrentar las consecuencias de la delincuencia y prevenir la ocurrencia de delitos.

De acuerdo con la investigación, prácticamente todo este incremento se explica por el gasto en anticipación, que pasó de US$1.627 millones en 2013 a US$6.327 millones en 2025, multiplicándose por 3,9 y registrando un crecimiento real promedio de 12% anual.

Al respecto, Leonardo Hernández, director alterno de CLAPES UC, explicó que “este vector pasó de representar el 34% al 60% del costo total”, lo que da cuenta de la creciente importancia de los recursos destinados a prevenir delitos.

Dentro de esta categoría, la seguridad privada constituye la mayor partida individual, con un gasto que se multiplicó casi por ocho durante el período analizado, pasando de US$510 millones a US$4.067 millones. A ello se suma el desembolso en ciberseguridad de la banca y la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI), que alcanzó los US$1.571 millones en 2025.

En contraste, los costos asociados a las consecuencias de los delitos y a la respuesta institucional, registraron incrementos significativamente menores durante el periodo, de 52% y 23%, respectivamente, equivalentes a tasas de crecimiento real anual de 3,6% y 1,7%.

Uno de los principales hallazgos del estudio es que el sector privado concentra la mayor parte del costo económico de la delincuencia. En 2025, esta carga alcanzó aproximadamente los US$8.200 millones, equivalentes al 2,36% del PIB, mientras que los costos asumidos por el sector público llegaron a cerca de US$2.300 millones, correspondientes al 0,67% del producto.

Hernández destacó que la totalidad del incremento observado desde 2013 proviene del sector privado, cuyo costo pasó de representar el 1,21% al 2,36% del PIB, mientras que el gasto público se mantuvo relativamente estable durante el período.

Asimismo, el informe establece que, incluso al excluir los recursos destinados a ciberseguridad, el costo total de la delincuencia continúa siendo elevado, al alcanzar los US$8.969 millones en 2025, equivalentes al 2,57% del PIB, frente al 1,55% registrado en 2013.

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