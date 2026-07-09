Corte suspende audiencia que analizaría desafuero de senador Calisto en causa por supuesto fraude al Fisco

La Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió este jueves suspender la audiencia donde se analizaría el desafuero del senador Miguel Ángel Calisto, en el marco de una causa por fraude al Fisco que se investiga desde al año 2021. La decisión fue adoptada por dos votos contra uno.

Respecto del voto de mayoría, el Pleno del Tribunal de Alzada expresó que, a raíz de que se decretó la reapertura de la investigación el lunes, no era posible en este momento revisar la solicitud de desafuero para efectos de continuar con la acusación presentada.

Por lo tanto, la Fiscalía Regional de Aysén procederá a solicitar en la oportunidad procesal que corresponda el desafuero del parlamentario.

En este caso, el voto de minoría de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, fue del parecer de “rechazar la solicitud y mantener la audiencia fijada, dado que el artículo 416 inciso 1° del Código Procesal Penal contempla dos oportunidades en que resulta obligatorio obtener el desafuero del respectivo sujeto aforado”, señalaron.

Y agregaron que “sin embargo, ello no es óbice para que la solicitud de desafuero opere en oportunidades diversas a las indicadas, durante la etapa de investigación, como acontece en la especie”.

RECURSO DE AMPARO

Paralelamente, luego que el pasado 7 de julio el Juzgado de Garantía ordenara la reapertura de la investigación por un plazo de 60 días para diligencias puntuales y acotadas de dos imputados, la defensa del Senador Miguel Ángel Calisto, se desistió de la acción constitucional de amparo presentada ante la Corte de Apelaciones de Coyhaique el 3 de julio del presente año, por haber perdido su fundamento y sustento legal.

A través de este escrito, se buscaba dejar sin efecto las resoluciones y actuaciones de los recurridos, en este caso el juez del Juzgado de Garantía de Coyhaique, el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía Local de Coyhaique y el fiscal regional de Aysén, respecto del cierre y las diligencias de investigación.

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