Corte Suprema sanciona a abogada litigante que usó citas inexistentes generadas por IA

La Corte Suprema sancionó a una abogada litigante con la suspensión de ejercicio por un mes y el pago de una multa de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) –vale decir, cerca de $350.000– por el uso de citas doctrinales inexistentes generadas por un Chatbot de inteligencia artificial en un recurso de casación.

En la sentencia, la Tercera Sala del máximo tribunal consideró que la litigante vulneró el principio de la buena fe procesal al presentar citas del profesor Juan Andrés Orrego Acuña, de un supuesto “Tratado de Protección al Consumidor, 2023” y el profesor Jean Pierre Matus, de su presunta obra “Responsabilidad Civil y Consumo, 2021”, todas publicaciones que no existen.

Agrega que la actuación de la abogada "es demostrativa de falta de profesionalidad y resulta contraria a la rectitud y corrección elemental que deben observar los abogados en su desempeño ante los tribunales de justicia, en términos que deben ser desestimadas sus explicaciones de tratarse de un 'error involuntario'. En efecto, en casos como éste la buena fe se traduce en el deber que tiene la parte en orden a verificar la efectividad de la información que aporta al tribunal, lo que no hizo".

La decisión se adoptó por la sala integrada por los ministros Leopoldo Llanos, Adelita Ravanales, Jean Pierre Matus -uno de los citados por la abogada- , Omar Astudillo y el abogado integrante Carlos Urquieta.

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