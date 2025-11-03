Corte Suprema rechazó la solicitud de desafuero contra el diputado Sergio Bobadilla

La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Valparaíso y rechazó la solicitud de desafuero del diputado Sergio Bobadilla (UDI), presentada por la periodista Josefa Barraza por presuntas injurias graves con publicidad.

El máximo tribunal del país determinó rechazar dicho requerimiento por 8 votos contra 5.

Debido a esta decisión, Bobadilla mantiene su fuero parlamentario, por lo que no podrá ser formalizado ni enfrentar un juicio penal.

El parlamentario había recurrido a la Suprema luego de que la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogiera la petición de desafuero, argumentando que publicaciones y contenidos difundidos por Bobadilla en redes sociales constituirían un ataque a la honra de la periodista.

El conflicto se originó en mayo de 2024, tras la publicación del reportaje "Toñito te puso en mi camino" por radio Biobío, donde se revelaban supuestos intercambios de mensajes entre el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, y la Barraza.

Luego de la difusión del trabajo, el legislador "procedió a reproducir, manipular y amplificar el contenido, difundiendo a través de su cuenta personal en la red social X un supuesto chat que decía: 'Héctor, tengo algo para ti'", consigna el expediente.

En su declaración, Barraza afirmó que "el contenido difundido por el diputado es absolutamente falso. Se trató de una edición espuria en la que, además, se utilizaron imágenes mías sin consentimiento, con el único fin de dañar mi imagen pública, profesional y personal, mediante una relación falaz que pretendía vincularme ideológicamente con grupos radicalizados, ajenos a mi trabajo".

PURANOTICIA