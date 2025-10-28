Corte Suprema define quina para nuevo ministro o ministra del máximo tribunal tras jubilación de Juan Eduardo Fuentes Belmar

La quina por la vacante del exministro Juan Eduardo Fuentes Belmar quedó conformada por el ministro Jorge Zepeda (incluido por derecho propio) y las ministras Eliana Quezada, Marisol Rojas, Liliana Mera y María Carolina Catepillán.
La Corte Suprema elaboró quina para el cargo de ministro o ministra del máximo tribunal en la vacante por el cese en el cargo -por jubilación- del exministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, producida en octubre de 2024.
El Pleno del máximo tribunal se reunió en la tarde del lunes para escuchar las exposiciones de las y los 10 postulantes al cargo y luego de la votación de rigor la quina o cinquena quedó conformada por:
- Jorge Zepeda Arancibia, ministro de la Corte de Santiago (incluido por derecho propio).
- Eliana Quezada Muñoz, ministra de Corte de Apelaciones de Valparaíso, 16 votos.
- Marisol Rojas Moya, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, 7 votos.
- Liliana Mera Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 7 votos.
- María Carolina Catepillán Lobos, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 6 votos.
La cinquena será enviada al Poder Ejecutivo para continuar el proceso de nombramiento.
