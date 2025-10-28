Click acá para ir directamente al contenido
PURANOTICIA TV ×
PURANOTICIA TV EN VIVO
Corte Suprema define quina para nuevo ministro o ministra del máximo tribunal tras jubilación de Juan Eduardo Fuentes Belmar

Corte Suprema define quina para nuevo ministro o ministra del máximo tribunal tras jubilación de Juan Eduardo Fuentes Belmar

  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

La quina por la vacante del exministro Juan Eduardo Fuentes Belmar quedó conformada por el ministro Jorge Zepeda (incluido por derecho propio) y las ministras Eliana Quezada, Marisol Rojas, Liliana Mera y María Carolina Catepillán.

Corte Suprema define quina para nuevo ministro o ministra del máximo tribunal tras jubilación de Juan Eduardo Fuentes Belmar
Martes 28 de octubre de 2025 08:42
  • Compartir en Whatsapp
  • Compartir en LinkedIn

visitas

La Corte Suprema elaboró quina para el cargo de ministro o ministra del máximo tribunal en la vacante por el cese en el cargo -por jubilación- del exministro Juan Eduardo Fuentes Belmar, producida en octubre de 2024.

El Pleno del máximo tribunal se reunió en la tarde del lunes para escuchar las exposiciones de las y los 10 postulantes al cargo y luego de la votación de rigor la quina o cinquena quedó conformada por:

- Jorge Zepeda Arancibia, ministro de la Corte de Santiago (incluido por derecho propio).

- Eliana Quezada Muñoz, ministra de Corte de Apelaciones de Valparaíso, 16 votos.

- Marisol Rojas Moya, ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, 7 votos.

- Liliana Mera Muñoz, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 7 votos.

- María Carolina Catepillán Lobos, ministra de la Corte de Apelaciones de San Miguel, 6 votos.

La cinquena será enviada al Poder Ejecutivo para continuar el proceso de nombramiento.

PURANOTICIA