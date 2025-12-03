Corte Suprema cuestiona proyecto impulsado por Kaiser que busca instruir al SML identificar restos sin necesidad de orden judicial

El proyecto de ley impulsado por el diputado Johannes Kaiser, que busca facultar al Servicio Médico Legal (SML) para identificar restos humanos bajo su custodia sin necesidad de orden judicial, incluyendo casos vinculados a violaciones de derechos humanos, fue cuestionado por la Corte Suprema tras emitir un informe sobre la iniciativa.

El parlamentario argumenta que “el proceso de identificación de los detenidos desaparecidos y de los ejecutados políticos ha sido excesivamente lento por parte del Estado y sus instituciones”, acusando negligencia institucional, traslados repetidos de osamentas y deterioro del material genético, lo que genera sufrimiento adicional a las familias.

El máximo tribunal aclaró que la iniciativa “no corresponde a aquellas dispuestas en el artículo 77 de la Constitución Política de la República”, por lo que no requiere su pronunciamiento obligatorio. Además, subrayó que “el Servicio Médico Legal no es un auxiliar de la administración de justicia, sino que un servicio dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos”.

La Corte cuestionó el supuesto de que existan restos sin periciar por falta de orden judicial, recordando que todo ingreso de osamentas se realiza bajo instrucción del Ministerio Público o de un juez. “En tal sentido, la mantención en custodia de restos humanos en poder de este órgano, debiera estar sujeta al cumplimiento de la orden que ha motivado su intervención”, señala el documento.

También observó inconsistencias en la idea de priorizar restos vinculados a violaciones de derechos humanos, ya que esa calificación solo puede establecerse tras las pericias: “Son justamente las pericias que desarrolla el SML las que permitirán establecer la data de muerte y, a partir de ello, la identificación de una persona, luego de lo cual (...) recién se podrá calificar esos restos como los de una víctima de violaciones a los derechos humanos, y no es de manera anticipada como pareciera sugerirlo el proyecto de ley”.

El máximo tribunal advirtió además que cualquier reforma debe garantizar recursos y capacidades suficientes para que el SML cumpla con sus funciones actuales y las nuevas que se le asignen.

El proyecto, que modifica la Ley N°20.065, establece que el SML realice pericias sin orden judicial, otorgando prioridad a casos de terrorismo de Estado entre 1973 y 1990.

También obliga a emitir informes semestrales al Congreso y fija un plazo máximo de dos años para completar el proceso.

