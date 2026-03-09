Ceremonia de traspaso de mando podría alcanzar un récord de asistencia cercano a 1.150 invitados

La ceremonia de traspaso de mando en el Congreso Nacional, que se realizará durante el mediodía de este miércoles, podría marcar un récord de 1.150 invitados, debido al alto interés por asistir al acto en que el Presidente Gabriel Boric entregará la banda a José Antonio Kast.

La cifra de participantes usualmente ronda las 850 personas, aunque en tiempos de pandemia, el número de presentes bajó notoriamente por las medidas de seguridad sanitaria instruidas por las autoridades de Salud.

En esta ocasión, considerando que el aforo habitual del piso principal del Salón de Honor es de 412 personas, se implementaron medidas extraordinarias para alcanzar una capacidad aproximada de 550 asistentes en el sector.

Entre otras adecuaciones, se reemplazaron los sillones por sillas, optimizando la distribución del espacio, y se reorganizaron los accesos y flujos internos para resguardar condiciones de seguridad y protocolo.

Junto con la instalación de carpas exteriores, destinadas a ampliar los espacios de trabajo para la prensa nacional e internacional, facilitando la cobertura del evento y asegurando condiciones técnicas adecuadas.

Cabe señalar que antes de la ceremonia de cambio de mando, tanto el Senado como la Cámara de Diputados deben elegir a sus respectivas directivas, lo que sucederá a contar de las 09:00 horas, antes del Congreso Pleno.

