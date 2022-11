Corte Suprema afirma que "no se ha recibido ninguna solicitud del Ejecutivo" para completar quina de postulantes a Fiscal Nacional

En medio del proceso por elegir a un nuevo Fiscal Nacional, la ministra vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, salió al paso de los últimos eventos.

Cabe recodar que los ministros del Máximo Tribunal escogieron el 7 de noviembre a 5 personas entre las 17 que se postularon para liderar el Ministerio Público. Estos nombres fueron presentados al presidente Gabriel Boric la semana pasada.

Ahora bien, lo que resta por delante es que el Mandatario escoja antes del 21 de noviembre a uno de esos cinco. Esa decisión deberá ser ratificada por al menos dos tercios en el Senado.

Sin embargo, uno de los cincos candidatos declinó seguir en la carrera. Se trata de Rodrigo Ríos, quien acusó "problemas personales" para seguir en marcha.

No obstante, hoy la vocera Vivanco aseguró que la renuncia de Ríos no ha sido formalizada en el Poder Judicial y solo supieron de ella a través de la prensa.

"No hemos tenido ninguna comunicación oficial ni del candidato ni tampoco de La Moneda", dijo la ministra de la Corte Suprema a través de una conferencia telemática.

En la misma línea, recordó que la única forma de rearmar la quina nuevamente sería "en el caso que el nominado por el Presidente de la República sea rechazado por el Senado".

"No hay otra norma en esa materia. Si llegara a realizarse esa renuncia, tendría que haber una solicitud del Presidente para completar la quina y en ese caso, a la luz de la normativa vigente, el pleno tendría que tomar una decisión", agregó.

Por lo mismo, acotó que "no se ha recibido ninguna solicitud del Ejecutivo ni general ni específica" respecto a reemplazar la silla que Ríos dejó vacía.

Finalmente, la abogada aseveró que el Mandatario podría escoger a cualquiera de los ahora cuatro postulantes como Fiscal Nacional, independiente de que las dos primeras mayorías votadas por los ministros, José Morales y Ángel Valencia, obtuvieron 17 votos cada uno.

"No ha habido ningún mensaje, ninguna presión y no tiene el Ejecutivo ninguna obligación respecto de nuestra decisión", cerró, afirmando que la inclinación que la Corte Suprema haya tenido por algunos "no amarran a nadie".

