Corte revoca prisión preventiva de Ángela Vivanco y decreta arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago revocó la medida cautelar de prisión preventiva que pesaba sobre la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y resolvió sustituirla por arresto domiciliario total y arraigo nacional.

La exmagistrada se convirtió en enero pasado en el primer integrante del máximo tribunal del país en quedar sujeto a una medida cautelar de esta gravedad, en el marco de la investigación por la denominada trama bielorrusa.

Tras la resolución del tribunal de alzada, se espera que durante las próximas horas Vivanco abandone el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, donde permanece recluida desde el 30 de enero, fecha en que fue formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos.

Según la Fiscalía, Ángela Vivanco y su pareja, Gonzalo Migueles, habrían recibido al menos 90 millones de pesos mientras se tramitaban causas vinculadas a la disputa judicial entre Codelco y el consorcio chileno-bielorruso Belaz Movitec.

La acusación sostiene que el consorcio era representado por los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, quienes también forman parte de la investigación.

De acuerdo con la imputación del Ministerio Público, los cuatro involucrados se habrían concertado para favorecer a Belaz Movitec en litigios contra la estatal minera, proceso que derivó en el pago de cerca de 12 mil millones de pesos por parte de Codelco.

Por esta causa, Gonzalo Migueles, Mario Vargas y Eduardo Lagos permanecen en prisión preventiva desde el 15 de noviembre, mientras avanzan las diligencias investigativas.

ARGUMENTOS DE LA DEFENSA

Tras la audiencia de revisión de cautelares, la defensora de Vivanco, Patricia Alvarado, valoró la decisión adoptada por la Corte de Apelaciones y explicó los fundamentos presentados por la defensa.

"Nosotros cuestionamos directamente de que nuestra representada no constituía un peligro ni para la sociedad ni para el procedimiento", señaló la abogada.

Asimismo, sostuvo que durante los alegatos se expusieron antecedentes personales y médicos de la exministra.

"Invocamos su situación personal, antecedentes de salud y también su rol de cuidadora respecto a su madre, que tiene 85 años y que en este momento se encuentra en un hogar sufriendo de demencia", añadió.

La defensora también enfatizó la situación familiar que enfrenta Vivanco.

"Ella era la única cuidadora que su madre tenía y, en relación a estos antecedentes personales sumados a su situación de salud y emocional, es que se muta esta prisión preventiva por un arresto domiciliario total", cerró la abogada.

La investigación por presuntos delitos de corrupción y lavado de activos continúa en desarrollo, mientras la exintegrante de la Corte Suprema enfrentará el proceso desde su domicilio bajo estrictas medidas de control judicial.

PURANOTICIA