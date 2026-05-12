Corte ordena reapertura de investigación por la muerte del exministro José Tohá

La Corte de Apelaciones de Santiago, después de 20 años de investigación, ordenó la reapertura del sumario de la causa por la muerte del exministro del Interior y Defensa José Tohá González y determinó que la ministra en visita Paola Plaza debe realizar una serie de diligencias.

La decisión fue adoptada por la Quinta Sala del tribunal de alzada, instancia que concluyó que las pesquisas aún no están agotadas. La resolución de retomar la investigación sumarial contó con los votos favorables del ministro Alejandro Rivera y la ministra Danai Hasbún, mientras que la abogada Catalina Infante manifestó su voto en contra.

Para fundamentar esta medida, el dictamen judicial argumenta que “del mérito de los innumerables antecedentes que reúne la presente investigación, la consideración imprescindible al contexto histórico en el que acaecen, en el que se producían masivas y graves vulneraciones a los derechos humanos, lo que encuentra correlato y comprobación en los cientos de procesos criminales ya concluidos con sentencias firmes y con condenas de privación de libertad, las diversas maniobras de encubrimiento que se advierten de esta pesquisa respecto de la detención ilegal y secuestro”.

En esa misma línea, el documento detalla que a dicho escenario “se suma el comprobado deterioro manifiesto de salud en que se encontraba la víctima y que culmina con el posterior fallecimiento de José Tohá González en marzo de 1974, del que existen presunciones graves y suficientes de un estrangulamiento, es que se requiere de una investigación exhaustiva que implique despejar toda duda, lo que importa agotar todas las líneas de investigación que sean pertinentes”.

Asimismo, respecto a las acciones a seguir, la resolución precisa que “entre se encuentran las nuevas propuestas y también aquellas que deberán profundizarse con mayores datos, que son sugeridas por los querellantes particulares y que esta Corte estima de importancia decretar”.

En consecuencia, el fallo establece textualmente lo siguiente: “se determina: Se REVOCAN las resoluciones apeladas (2) que son de fecha veintiocho de noviembre de dos mil veinticinco y dieciocho de febrero ambos de dos mil veintiséis, todas dictadas por la Ministra en Visita Extraordinaria Sra. Paola Plaza González, y en su lugar se declara que se repone la causa al estado de sumario, debiendo la sustanciadora decretar y cumplir las siguientes diligencias:

1) Se ubique y cite a declarar judicialmente en calidad de testigo al ex Prefecto de Policía de Investigaciones en retiro, Nelson Jofré Cabello, con el propósito que entregue todos los antecedentes que conozca respecto de la muerte de José Tohá González.

2) Se oficie al Archivo General del Ejército de Chile a fin de que remita copia certificada del expediente del proceso militar instruido en tiempos de guerra Rol N°372-74.

3) Se oficie a la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones para que ubique y tome declaración a: Wilfredo Calderón Ortega, Jaime Arriagada Stuven, Arturo Salas Vivaldi, Fernando Castro Avaria y Carlos Liendo Palma, respecto de si tuvieron conocimiento de los médicos que estaban a cargo del tratamiento que recibía José Tohá González, de los profesionales civiles del área de salud que estaban a cargo de su cuidado, el tratamiento que recibió; si José Tohá González tenía ficha médica y qué funcionarios del Hospital Militar estaban a cargo de su resguardo en marzo de 1974.

4) Se pida la Carpeta de Antecedentes Personales (CAP) y la Carpeta Personal de Seguridad (CAPS) de Patricio Silva Abarca al Comandante en Jefe de Ejército de Chile o a quién corresponda, con el propósito de conocer la destinación de éste en marzo de 1974.

5) Se oficie a la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones que ubique y tome declaración a Arsenio Leonardo Veloso Henríquez, con el propósito que aclare y profundice su declaración de fojas 5.286.

6) Se oficie a la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones que ubique y tome declaración a Juan Adolfo Cabello Leiva, para que se le interrogue sobre cuáles eran sus funciones en el Hospital en marzo de 1974; cuál era el régimen de visitas de José Tohá y quienes fiscalizaban dicho régimen; cómo tuvieron conocimiento del fallecimiento de José Tohá; si recuerda el nombre de los médicos que se desempeñaron en el Hospital Militar a la época del fallecimiento de José Tohá y que con posterioridad fueron exonerados de sus funciones allí”.

Finalmente, el dictamen de la Corte de Apelaciones concluye ordenando la ejecución de cualquier otra pericia anexa, indicando: “Y todas aquellas que de las anteriores se deriven y que en derecho correspondan”.

(Imagen: Ministerio del Interior)

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