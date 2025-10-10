Corte mantiene el arresto domiciliario nocturno de Jorge Valdivia tras rechazar apelación de denunciante

La Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución del 4° Juzgado de Garantía que el 1 de octubre determinó mantener el arresto domiciliario nocturno de Jorge Valdivia.

El exfutbolista es investigado por su presunta responsabilidad como autor de delitos de violación y abuso sexual en contra de dos mujeres en una causa de carácter reservado.

La Primera Sala del tribunal de alzada rechazó la apelación que presentó una de las denunciantes, esto por incumplir supuestamente con la orden de prohibición de acercamiento con ella.

La instancia de alzada estuvo presidida por el ministro Guillermo de la Barra e integrada por los ministros (s) Fernando Valderrama y Rodrigo Carrasco.

De la Barra calificó el encuentro ocurrido el 13 de octubre pasado como "casual y en un espacio público" y añadió que "ningún (video) acredita o confirma lo que dice la querellante".

En dichos videos "aparece registrado este encuentro, que el amigo le avisa que está una de las denunciantes; de hecho, que la víctima sigue caminando y tampoco aparece que se detiene frente al imputado. Si hubiera ocurrido eso, en cuanto a que el imputado la insulte, los transeúntes que se cruzan entre ellos dos, lo hubieran advertido; nada de eso aparece, no hay ninguna reacción de los transeúntes, de terceros, que den cuenta de que ese hecho hubiera ocurrido", comentó.

En cuanto a la denunciante, el magistrado aseguró que lo que pudo haber sentido al encontrarse con el exfutbolista depende de la subjetividad de cada persona, pero "como tribunal nos podemos hacer cargo de la conducta desplegada por el imputado y, en cuanto a lo que ella planteó de que Valdivia la vio, la siguió y la alcanzó, la adelantó para gritarle un par de cosas, no aparece corroborado por este video". De esta forma, indicó que la versión “más plausible es la de la defensa".

Para finalizar, el tribunal confirmó la resolución de la jueza de garantía Mariana Leiva que desechó las acusaciones de la denunciante, descartando además que el exseleccionado nacional estuviera transitando en dicho lugar junto a la diputada Maite Orsini.

Respecto a la resolución del tribunal de alzada, la abogada del "Mago", Paula Vial, dijo que "es lamentable que se intente denostar a mi defendido con interpretaciones imposibles, atribuyéndole un interés y una intención que jamás ha tenido. Nunca las ha violentado, tampoco en esta ocasión. Y la publicidad buscada por las denunciantes evidencia la voluntad de afectar la honra y perseguir a mi defendido sin fundamentos, como ha sido hasta ahora".

Agregó que "tan evidente era que no existió incumplimiento que el Ministerio Público ni siquiera apeló de lo resuelto por la magistrada de garantía".

