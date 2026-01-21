Cordero tilda de "improcedentes" las críticas al nombramiento de Steinert en Seguridad Pública

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, destacó la designación de la exfiscal regional de Tarapacá, Trinidad Steinert, como futura titular de la cartera del próximo Gobierno del Presidente electo José Antonio Kast.

En conversación con radio Universo, la autoridad valoró la experiencia profesional de la expersecutora y su rol previo en el Ministerio Público. “Yo de ella tengo una gran opinión personal y especialmente profesional. Tiene una larga trayectoria en el Ministerio Público. (…) Tiene una capacidad de comprensión que le va a hacer bien al Ministerio de Seguridad”, afirmó.

El secretario de Estado señaló que “la instalación del Ministerio de Seguridad en la región, ella no solo la facilitó, sino que fue muy colaboradora con nosotros. Varios de los procedimientos de las investigaciones que ha desarrollado que han tenido impacto en Santiago, han tenido impacto en general. Ella también fue muy bondadosa en la forma también de poder exponer esos hechos conjuntamente con el Ministerio de Seguridad”.

Además, consideró "improcedente" las críticas a su nombramiento. "Es cierto que la Constitución tiene una regla que impide a los fiscales regionales, al Fiscal Nacional, al fiscal adjunto, de no ser candidatos, diputados y senadores. De hecho tiene una regla de dos años. Pero esa es una regla a propósito de quienes no pueden ser diputados y senadores, en el entendido que usted no pueda utilizar el cargo para exposición pública en condiciones de una votación popular".

"Asimilar esa regla a este caso me parece que legalmente es improcedente. Yo siempre voy a valorar a aquellas personas que teniendo trayectorias profesionales previas destacadas deciden tomar la opción del servicio público, porque es una decisión que implica esfuerzos personales, familiares, sobre todo cuando esas trayectorias profesionales pueden haberse mantenido tranquilamente sin inconveniente, y en general para decisiones de ese tipo más bien tengo admiración que crítica", manifestó.

Finalmente, Cordero afirmó que el actual Gobierno colaborará activamente en el proceso de traspaso, con el objetivo de asegurar una transición ordenada y fortalecer el funcionamiento del Ministerio de Seguridad desde el inicio de la próxima administración.

