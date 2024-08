Cordero defiende dichos de Boric sobre Hermosilla y afirma que es "ilegal" que su defensa intente comunicarse con Gendarmería

El ministro de Justicia, Luis Cordero, respondió las críticas hacia el Presidente Boric, quien una vez conocida la prisión preventiva para el abogado Luis Hermosilla, manifestó "que bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”.

Respecto a esta declaración, el secretario de Estado explicó que “el «Caso Audio» compromete al sistema legal, a la profesión legal, al sistema político, al sistema institucional del punto de vista de la gestión financiera, es un caso genuino de interés público. La pretensión del amparo de evitar que el Presidente se refiera a este tema me parece sencillamente inadmisible”.

“El Presidente emitió una opinión a un hecho evidente de interés público. Es demasiado habitual que personas vinculadas a círculos de poder cuando son enfrentadas al sistema de justicia y respecto de cuales se toman decisiones adversas, traten de construir una situación politizada”, indicó.

La autoridad enfatizó que los intentos de Juan Pablo Hermosilla de comunicarse con autoridades del Ministerio y con Gendarmería son “impropios” y fuera de lugar. También señaló que el abogado “no puede conseguir en la prensa lo que no logró en una sala de audiencias”.

Cordero hizo estos comentarios en relación al recurso de amparo presentado por Juan Pablo Hermosilla, en defensa de Luis Hermosilla, solicitando a la Corte de Apelaciones el traslado del abogado al anexo penitenciario Capitán Yáber.

Desde el Congreso Nacional, el ministro subrayó que en el recurso presentado por la defensa se “reconoce una comunicación ilegal”. En el escrito, se menciona que “a pesar de repetidos e infructuosos intentos de contactar a Gendarmería y al personal del Ministerio de Justicia, ha sido imposible gestionar el ingreso de mi representado al recinto correspondiente”.

Cordero insistió en que a Juan Pablo Hermosilla “no le corresponde y es impropio que intente comunicarse con el personal del Ministerio de Justicia para solicitar un traslado, ya que la única entidad competente para tomar esa decisión es Gendarmería y el juez de garantía”.

“El amparo se basa en un presupuesto que es completamente ilegal, a él no le corresponde haberse comunicado o intentar comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para lograr un traslado a un centro penitenciario que está sujeto a control de Gendarmería y del Tribunal de Garantía”, explicó el ministro.

“Hasta ahora, Hermosilla ha tenido el trato de cualquier persona privada de libertad en Chile, y es lo que corresponde, sin ningún tipo de trato privilegiado”, afirmó.

“Yo creo que don Juan Pablo Hermosilla tiene que hacer una distinción, no puede lograr en la prensa lo que no puedo lograr en una sala de audiencias. Me parece relevante que los argumentos se esgrimen en la sala de audiencias y no en medios”, cerró el secretario de Estado.

