Convergencia Social y avance del proceso constituyente: "Lo que se firme va a ser imperfecto"

El diputado y presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, manifestó que “espero que hoy podamos tener humo blanco” en una nueva reunión de todos los partidos políticos representados en el Congreso que se inició a las 9:00 horas para poder llegar a un acuerdo por el proceso constitucional.

En declaraciones a radio Cooperativa, el parlamentario indicó que “yo creo que lo que se firme va a ser imperfecto, dependiendo de la parte sobre la cual tú hagas el juicio, pero me da la impresión de que ambas partes van a tener que estar firmando, al final del día, un acuerdo imperfecto”.

Ante la idea que el órgano redactor de la nueva Constitución sea mixto, con miembros electos y expertos designados por el Congreso, el legislador reiteró que “el acuerdo al cual podamos llegar va a ser un acuerdo imperfecto. Lo importante es que tenga legitimidad de origen, que tenga paridad y que la ciudadanía ratifique también a los representantes. Creemos que ese es un principio fundamental de la soberanía popular y en ello hoy vamos a dar un largo debate”.

Agregó que “todavía no llegamos a un punto medio donde yo te pueda decir ‘mira, lo que va a pasar va a ser esto’”.

Sostuvo que “lo que le hemos planteado a la derecha es que no flotaría un acuerdo de mixta de parte del oficialismo. Hemos manifestado públicamente que no tenemos los votos para poner encima de la mesa si es que es un órgano mixto, toda vez que los designados a dedo por el Congreso, que podrían eventualmente ser expertos o no, es muy complejo que el propio Congreso los pueda votar sin que exista un conflicto de interés”.

“El día de mañana, si, por ejemplo, tú quieres modificar las competencias del Senado para una mayor descentralización o cualquier otro aspecto, es difícil que la gente nombrada a dedo por el Congreso no esté cruzada también por los intereses de poder que hay dentro del Parlamento y, entonces, pierde la independencia, la autonomía, la veracidad del contrato entre la ciudadanía y ese representante cuando es designado a dedo”, explicó.

Ante la posibilidad de que haya un fracaso en las negociaciones, Ibáñez afirmó que, “si no hay acuerdo, la idea del plebiscito es una opción. También es una opción dar el debate dentro del Congreso; que con lo llevado generemos un proyecto de ley en común y las diferencias las resolvamos con votación dentro del Congreso”.

“Las conversaciones que hemos hecho desde veredas ideológicas muy distintas nos han permitido sentar una base de confianza para que nadie se levante de la mesa, porque sabemos que estamos jugando con fuego cuando hablamos de una nueva Constitución”, añadió.

