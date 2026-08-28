Controlan incendio en la lavandería del Centro Penitenciario Santiago 1 sin registrar lesionados ni evacuados

Bomberos dio por controlado el incendio que se registró durante la mañana de este viernes en la lavandería del Centro Penitenciario Santiago 1. La emergencia no dejó personas lesionadas y no fue necesario evacuar a la población penal.

De acuerdo con información entregada por Gendarmería, la alerta se activó cerca de las 7:00 horas, luego de que se detectara el siniestro al interior del recinto penitenciario ubicado en calle Nueva Centenario.

Ante la emergencia, cerca de 10 compañías de Bomberos concurrieron hasta el centro penitenciario para controlar las llamas y evitar su propagación.

Al respecto, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, conformó que "la situación se encuentra controlada y Bomberos continúa trabajando en el lugar".

"No se registran personas lesionadas ni ha sido necesario, hasta ahora, evacuar a la población penal. Las causas del incendio se encuentran en investigación", añadió Arrau.

GENDARMERÍA ACTIVA PROTOCOLOS

Por su parte, Gendarmería informó que activó de manera inmediata los protocolos establecidos para este tipo de emergencias, coordinando el despliegue con Bomberos.

"De manera inmediata se activaron los protocolos para este tipo de situaciones, realizando una rápida coordinación con Bomberos de Chile", declaró la institución.

Agregó que "personal especializado de Gendarmería efectuó las primeras maniobras frente a la emergencia".

La institución también aseguró que, pese al incendio, se mantiene garantizado el funcionamiento de los servicios básicos del recinto penitenciario, incluyendo alimentación, suministro de agua, atención de salud y el desarrollo de las visitas y entrega de encomiendas.

"Conforme a los planes de contingencia se encuentra asegurado el funcionamiento de todos los servicios básicos relacionados con alimentación, agua, acceso a salud, visitas y encomiendas", cerró Gendarmería.

Las causas y circunstancias que originaron el incendio permanecen bajo investigación.

PURANOTICIA