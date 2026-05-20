Contraloría responde a oficio de Manouchehri y descarta irregularidades en entrega de almuerzos de la primera dama en La Moneda

La Contraloría General de la República (CGR) descartó irregularidades en la repartición de almuerzos en el Palacio de La Moneda donde participó la primera dama, María Pía Adriasola.

El ente fiscalizador se refirió al oficio presentado por el diputado Daniel Manouchehri (PS) respecto a la situación ocurrida en marzo.

El parlamentario había solicitado inspeccionar los “protocolos administrativos o instrucciones internas que regulen el ingreso de autoridades o visitantes a las dependencias del casino emplazado en el Palacio de La Moneda”. Además de revisar si estas acciones podrían haber implicado un incumplimiento de la normativa sanitaria.

Y la CGR estableció que en virtud de la revisión “del análisis de todos los antecedentes, no se advierte algún reproche de juridicidad en torno a lo obrado por las entidades públicas requeridas”.

El organismo solicitó informes a la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, la Subsecretaría de Salud Pública, la Secretaría Regional Ministerial de Salud Metropolitana y el Instituto de Salud Pública, llegando a la conclusión, "de lo informado aparece que la autoridad sanitaria, luego de las diligencias realizadas -que incluyó una visita inspectiva al recinto al que se refiere la denuncia- no constató una vulneración concreta a la normativa sanitaria. ni un riesgo efectivo o una transgresión verificable de los procedimientos de control y tampoco una afectación a las condiciones sanitarias del servicio”.

Contraloría recalcó que para poder ejercer sus funciones requiere de esfuerzos significativos y recursos humanos, financieros y materiales (...) “de modo que, por regla general, debe desarrollar su tarea conforme a planes y programas previamente elaborados, que abarcan las materias más relevantes en un estricto orden de prioridades, según su trascendencia jurídica, económica y social”.

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