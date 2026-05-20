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Cámara de Diputados aprueba indicación de Sala Cuna Universal y ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad

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La moción presentada por el diputado del Frente Amplio, Jorge Brito, fue aprobada en la Cámara Baja con 82 votos a favor, 48 en contra y 24 abstenciones.

Cámara de Diputados aprueba indicación de Sala Cuna Universal y ministro Quiroz hizo reserva de constitucionalidad
Miércoles 20 de mayo de 2026 13:42
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En medio de la votación en particular en la Cámara de Diputados del proyecto de Reconstrucción Nacional, la oposición logró aprobar una indicación para establecer la Sala Cuna Universal.

La moción, de iniciativa del parlamentario frenteamplista Jorge Brito fue declarada admisible con 80 votos a favor, 65 en contra y 9 abstenciones.

Luego se pasó a la votación, donde fue aprobada con 82 votos favorables, 48 en contra y 24 abstenciones.

Sin embargo, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, hizo reserva de constitucionalidad ante la indicación.

“El Gobierno, el ministro de Hacienda, hace reserva de constitucionalidad por afectarlas finanzas públicas. Contraviene nuestra Constitución y la potestad del Ejecutivo en materia de administración del Estado y responsabilidad por las finanzas públicas”, declaró.

Por su parte y en redes sociales, el legislador Jorge Brito escribió: “¿Quién podría estar en contra de una medida que apoya a la mujer chilena y potencia verdaderamente el empleo femenino?“.

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