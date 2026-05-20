Presidente de la UDI destaca cambios en La Moneda y asegura que el Gobierno "amaneció con un gabinete más experimentado"

El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, valoró el cambio de ministros realizado por José Antonio Kast.

El diputado destacó que los nuevos secretarios de Estado son muy buenos comunicadores y que hoy, el “Gobierno tiene un gabinete más experimentado”.

“Ninguno de los presidentes de partidos que apoya al Gobierno se vio sorprendido por este cambio de gabinete”, declaró en entrevista con Tele 13 Radio.

El gremialista aseguró que, particularmente en la cartera de Seguridad, “había demasiado ruido”, considerando que “por las características de la campaña y de las necesidades que tiene Chile, es el ministerio más importante”.

“Hubo demasiado debate alejado de los temas de seguridad y, por lo tanto, eso afecta al Gobierno en su principal promesa”, agregó.

Sobre que Martín Arrau dejara Obras Públicas para trasladarse a Seguridad, el líder de la UDI comentó “es una persona que tiene una característica que es bien especial, que él es un gran comunicador”.

“Es muy buen comunicador. Entonces, yo creo que junto con la pega que él va a hacer en materia de seguridad, creo que va a ser un gran aporte para que las cosas se comuniquen bien”, destacó.

Luego de los cambios, para Guillermo Ramírez lo importante, además, que “se ponga el pie al acelerador, que el acelerador sea a fondo en materia de seguridad".

Sobre Claudio Alvarado como biministro de Interior y vocero de Gobierno, destacó que “le va a resultar más fácil comunicar, porque todas las decisiones que se toman en el Gobierno, o al menos las importantes pasan por él, y comunicar una decisión de la cual participaste, es mucho más fácil".

“Para nosotros es un orgullo que él asuma este desafío de tener que comunicar lo que el Gobierno está haciendo, va a contar con todo nuestro apoyo y respaldo, y creo que esto le va a dar un poquito de calma al Gobierno”, sostuvo.

El diputado cerró señalando que la “forma de comunicar” de Alvarado permitirá “bajar la ansiedad. Hoy día el Gobierno amaneció con un gabinete más experimentado que el que tenía hasta ayer”.

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