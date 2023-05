Contraloría detecta pagos irregulares del IFE Laboral entre 2021 y 2022 por más de $3.500 millones

La Contraloría General de la República (CGR) detectó que se pagaron más de $3.500 millones a beneficiarios erróneos del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) Laboral.

El informe final de una auditoría y un examen de cuentas realizado al Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) comprobó que entre agosto de 2021 y febrero de 2022 se otorgó dineros a personas que no cumplían con los requisitos, la mayor parte de ellos trabajadores estatales.

En detalle, se entregaron $2.559.383.578 a funcionarios del Estado a honorarios, $435.905.117 a contratados por el Estado, y $579.351.832 a quienes no estaban cesantes. En total, la suma asciende a $3.574.640.527, lo que deberá ser restituido de forma íntegra en un plazo de 60 días.

Además, el ente fiscalizador consignó que en ese periodo se contrataron los servicios vía trato directo con la empresa Manpower, con el fin de "proveer servicios de apoyo para la gestión de información y atención de los beneficiarios".

Sin embargo, el organismo constató que la contratación no se ajustó a derecho, que hubo pagos por servicios no contratados, incumplimientos en la elaboración y notificación de programaciones de resoluciones, falta de documentación para pagos, aprobación de informes mensuales no realizados y emisión de informes mensuales incompletos.

En vista de lo anterior, se mandató un sumario interno para establecer responsabilidades de trabajadores del Sence, sumado a que como no se multó en su momento a Manpower por la falta de los informes mensuales ahora deberán pagar 832 UTM como falta, lo que son más de $52 millones.

