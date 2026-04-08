Contraloría defiende pago de viáticos y asegura reducción del gasto: “Se ajusta estrictamente a la normativa”

La Contraloría General de la República (CGR) emitió un comunicado para aclarar cuestionamientos sobre el pago de viáticos y el uso de licencias médicas en la institución, enfatizando que estos gastos se enmarcan en la normativa vigente y en las exigencias propias de su labor fiscalizadora.

Esto ocurre luego de que se conocieran cifras contenidas en reportes públicos enviados al Congreso —Consignados por La Segunda— que dan cuenta de que durante 2025 se pagaron 1.384 viáticos y se registraron 3.672 licencias médicas entre funcionarios del organismo.

En su declaración, la Contraloría sostuvo que la información difundida “es parte de un reporte público, remitido periódicamente” a la Cámara de Diputadas y Diputados, y acusó que se han mezclado situaciones distintas, como casos de uso irregular de licencias médicas con el pago legítimo de viáticos a funcionarios que realizan labores en terreno.

Respecto a los viáticos nacionales, el organismo explicó que su función implica presencia en todo el país, incluyendo zonas alejadas de las sedes institucionales, donde las auditorías pueden extenderse por varios días. En ese contexto, recalcó que la ley obliga al pago de viáticos para cubrir alimentación y alojamiento, con montos definidos por normativa para toda la administración pública.

En cuanto a los viáticos internacionales, la CGR desestimó cuestionamientos sobre un viaje de funcionarios a Washington DC para fiscalizar operaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), asegurando que no implicó gasto fiscal, ya que todos los costos fueron cubiertos por la propia organización.

Asimismo, defendió la participación en la asamblea de la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI), realizada en 2025 en Egipto. Según indicó, se trata de una instancia técnica que reúne a contralorías de todo el mundo para compartir buenas prácticas. La institución añadió que los asistentes viajaron en clase económica, pese a que la normativa permitía una categoría superior.

El organismo también destacó que ha incrementado su actividad fiscalizadora en un 13%, mientras ha reducido de manera sostenida el gasto en viáticos y pasajes: un 11% y 43% en 2024, respectivamente, y un 25% adicional en 2025. Además, informó que para 2026 se proyecta una disminución del 35% en el presupuesto destinado a viajes internacionales.

En materia de licencias médicas, la Contraloría informó una baja de 16,2% y señaló que implementó un plan de recuperación de recursos que permitió restituir el 85% de los fondos asociados a este concepto durante 2025.

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