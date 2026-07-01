Contraloría abre nueva consulta para medir la percepción de la corrupción en Chile

Este miércoles 1 de julio, la Contraloría General de la República (CGR) inicia una nueva edición de la Consulta Nacional de Percepción de la Corrupción, que se extenderá al menos hasta el 15 de julio.

El estudio, de carácter bienal, busca recoger la opinión de la ciudadanía sobre la magnitud y características de la corrupción en Chile, con el fin de orientar futuras acciones de fiscalización.

La iniciativa, voluntaria y confidencial, se aplicará en formato online a personas mayores de 18 años. Incluye preguntas sobre la percepción de corrupción en instituciones públicas y privadas, además de experiencias vinculadas a prácticas indebidas.

Se trata de una herramienta clave para identificar áreas de riesgo, fortalecer los mecanismos de control y mejorar la transparencia en la gestión pública, en línea con procesos similares realizados en años anteriores.

Los resultados más recientes, dados a conocer en diciembre de 2024, evidenciaron una percepción crítica: un 72% de los encuestados consideró que Chile es un país corrupto, lo que reforzó la necesidad de profundizar las políticas de prevención y fiscalización.

Para esta nueva versión, la Contraloría busca mejorar el análisis y ampliar la participación ciudadana. La medición abordará temas como confianza en instituciones, percepción de corrupción, evaluación de medidas de transparencia y prioridades de control futuro.

La Contralora General, Dorothy Pérez, destacó la importancia de la participación ciudadana, señalando que "la percepción de las personas es clave para orientar nuestro trabajo y transformarlo en acciones concretas”.

Cabe señalar que los resultados se darán a conocer en los meses posteriores y servirán como insumo para la planificación estratégica del organismo y el fortalecimiento de la lucha contra la corrupción en el país.

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