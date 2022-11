Construcción de la nueva Línea 7 del Metro de Santiago no intervendrá el parque Forestal

Metro y la Municipalidad de Santiago anunciaron que se llegó a un acuerdo para no intervenir el Parque Forestal en la construcción de la nueva Línea 7, como era la petición de los vecinos y las autoridades.

El presidente del Metro, Guillermo Muñoz, en un punto de prensa dado frente al monumento Fuente Alemana, informó que después de largas conversaciones con los habitantes del sector, se tomó la decisión de realizar ajustes al proyecto original para no intervenir el parque.

“En primer lugar, comentarles que a partir de este proceso de escucha de los vecinos, se ha definido no intervenir acá en el Parque Forestal con obras. Se había contemplado un pique de construcción y, originalmente, un acceso a estación de Metro, ambas cosas van a ser sacadas de acá”, detalló la autoridad.

Afirmó que “en el caso del pique de construcción, se va a construir esta estación que está debajo del parque desde otro sector y el acceso a la estación se va a evaluar dos alternativas, una en el sector de Plaza Italia y el otro en el sector de Pio Nono”

Muñoz señaló otras medidas a favor del parque, como “mayor cantidad de arbolado, recuperación de la Fuente Alemana, la incorporación de otras mejoras del entorno como es la Plaza Venezuela y la Plaza Prat”.

La alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sostuvo que “nos parece muy relevante el poder anunciar hoy la no afectación de la superficie del Parque Forestal a propósito del avance de la Línea 7 del Metro. Se han logrado avances muy significativos para la protección de este importante pulmón verde de la región Metropolitana, es por eso que ya no va el acceso a la estación de Metro en el Parque Forestal, no va un pique de construcción que iba a afectar el parque, así como también se ha podido llegar a un acuerdo en torno a mejoramientos importantes de este lugar”.

Respecto de la restauración del monumento Fuente Alemana, la autoridad comunal detalló que se comenzará a realizar durante los primeros meses del próximo año. En tanto en relación al mejoramiento de las plazas Venezuela y Prat dijo que “van a tener murales ciudadanos en una intervención como la que se dio, por ejemplo, anteriormente en el Parque Almagro y que nos parece muy relevante para que pueda ser un espacio de buena utilización”.

Agregó que “va a tener, también por parte de Metro, la inversión con cámaras y con iluminación en el sector de las plazas Venezuela y Prat, para que sea un lugar de buen uso para la comunidad. Junto con ello, Metro se ha comprometido a poder aportar con 278 árboles de un mínimo de 3 metros que van a poder fortalecer este pulmón verde de la región Metropolitana y otros espacios que sean afectados por la Línea 7”.

“Nos parece un tremendo avance, aquí estamos hablando de poder resguardar por un lado la protección de nuestros pulmones verdes, de nuestros parques públicos que son encuentro de toda la ciudadanía y, también, de poder hacer avanzar el transporte público en nuestro país que es fundamental para la conexión de millones de personas”, añadió.

