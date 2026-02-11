Consorcios compiten por millonaria licitación del Sistema Nacional de Alerta de Tsunami

El Ministerio de Obras Públicas informó que dos consorcios se presentaron a la licitación del proyecto Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami. Ambas propuestas serán analizadas conforme a los procedimientos establecidos.

Los oferentes son el Consorcio Infraestructura de Emergencias, compuesto por las empresas Icafal Inversiones y Dominion, y el Grupo Alerta Temprana de Tsunami, formado por las empresas Globe, Gilat Satellite Networks, Finvest y Lafcarr Project & Design.

El proyecto, que involucra una inversión aproximada de US$113 millones (UF 2.915.000) y un plazo de concesión de 20 años, permitirá contar con una red de 1.029 sirenas, con altos estándares tecnológicos, que se ubicarán en el borde costero del país.

Este nuevo sistema, que notificará a la población que habita en zonas costeras de eventuales catástrofes naturales, considera estaciones de alarma sonora y visual, comunicación redundante y centros de control.

De acuerdo con el cronograma de licitación, se estima que el proyecto se adjudicaría dentro del primer semestre de este año y que el inicio de las obras estaría previsto para octubre de 2027, generando alrededor de 375 empleos promedio mensual. La obra entraría en operaciones en julio de 2030.

La ministra de Obras Públicas, Jessica López destacó que “a través de las alianzas público-privadas, el Estado puede desarrollar infraestructura estratégica, de alcance nacional, con altos estándares tecnológicos y operativos, asegurando su mantención y funcionamiento en el largo plazo. El Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami es una muestra concreta de cómo el modelo de concesiones permite avanzar en prevención, resiliencia y preparación ante emergencias, fortaleciendo las capacidades del país frente a desastres naturales”.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO

El proyecto considera 1.003 nuevas sirenas, las que se suman a las 26 ya existentes (regiones Arica y Parinacota y O’Higgins), que serán modernizadas e integradas al sistema que coordina el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). Con ello, el nuevo sistema brindará cobertura al territorio nacional.

En la Región Metropolitana estará el centro de control nacional. Esto permitirá dar cuenta de forma efectiva a toda la población que habite en las zonas costeras, que se encuentre en zona de riesgo o peligro ante la eventualidad de la ocurrencia de tsunamis.

Las alarmas se instalarán en un poste de acero de 11 metros de altura con soporte para paneles solares y baterías de acumulación de energía. Estas sirenas emitirán una onda sonora que, en caso de riesgo, alertará a la población para que los habitantes se trasladen a las zonas seguras establecidas en los planes de evacuación de cada localidad.

La activación de este sistema se realizará de forma remota, desde las oficinas regionales de Senapred para los puntos de sirenas de cada región, o desde la oficina central de Senapred en Santiago, que tendrá acceso a todas las regiones y que a su vez se utilizará como respaldo. Adicionalmente, se incorporan maletas portátiles para activación vía satélite, en caso de que sea necesario evacuar las oficinas del servicio para activar el sistema.

El proyecto será un complemento a la red de emergencia preventiva que ya existe en algunas regiones, al «Sistema de Alerta de Emergencias (SAE)», que llega como mensaje de alerta a los teléfonos por sismos, incendios u otras emergencias y al Sistema ABC (Ambulancias, Bomberos y Carabineros).

