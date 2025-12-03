Consejo municipal de Ñuñoa rechazó renombrar calle en homenaje a Héctor Noguera: Sichel apuntó contra el FA y el PC

El consejo municipal de Ñuñoa rechazó este miércoles la idea de ponerle a una calle de la comuna el nombre del fallecido actor Héctor Noguera.

La propuesta buscaba ponerle el nombre del artista a la calle Jorge Washington, en el tramo entre Balbina Vera e Irarrázaval, donde está ubicado el Teatro UC, a uno de los costados de Plaza Ñuñoa

Esto, considerando el importante papel que cumplió el intérprete en la consolidación de ese recinto, del que además fue su director.

La idea fue propuesta por el alcalde de la comuna, Sebastián Sichel, y aseguró que fue conversada con la familia del intérprete; el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, y la vicepresidenta del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil (Cosoc), quienes manifestaron su acuerdo y satisfacción con la iniciativa.

En la votación de este miércoles, el proyecto solo contó con tres votos a favor de los concejales Ximena Aros (Republicano) y Nicolás Saldivia (UDI), además del propio Sichel. En contra, votaron Alejandra Valle (PC), Maite Descouvieres (PS), Andrés Argandoña (FA), Daniela Bonvallet (RN) y Guido Benavides (RN). Se abstuvieron Verónica Chávez (FA) y Mireya del Río (PC).

En la sesión, el jefe comunal mencionó que "pido las disculpas a la familia, que habíamos hablado con ellos por el homenaje que le queríamos hacer en la comuna de Ñuñoa. Y vuelvo a reiterar mi intención de homenajear, no solo al actor, sino que también darle el racionamiento que merece en la comuna".

"Lamentablemente un edificio se opuso, y eso fue suficiente para que concejales votaran en contra, cuando gran parte de la comunidad, el Cosoc, los vecinos y las encuestas que habíamos hecho estaban a favor (...) esto pasa cuando uno tiene la decisión para tomar decisiones en las que alguien está en contra, pero que sabemos que van a generar impactos positivos para la comuna", cerró el alcalde.

Luego, través de su cuenta de X, Sichel sostuvo que "lamentablemente perdimos la propuesta del cambio de nombre, para ponerle Héctor Noguera a la calle Jorge Washington. Lo habían aprobado las organizaciones sociales por más de un 90%, pero lamentablemente los concejales de FA/PC hasta en esto prefieren rechazar".

"No todo es política. Triste perder la oportunidad de homenajear a un gran actor, justo frente al teatro que dirigió, por darse gustos políticos. Así no se avanza en Ñuñoa ni en el país", cuestionó el jefe comunal.

