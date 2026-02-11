Consejo de monumentos ya estaría en condiciones de resolver sobre el regreso de la estatua general Manuel Baquedano

La Municipalidad de Providencia ingresó los antecedentes adicionales que solicitó el Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) para que apruebe o no el retorno del monumento del general Manuel Baquedano desde el Museo Histórico y Militar hasta la plaza homónima.

Según consigna El Mercurio, el 27 de enero pasado el Concejo de Providencia aprobó el regreso de la estatua de Baquedano, que incluyó el visto bueno de concejales desde republicanos hasta el Frente Amplio, con un presupuesto de $59 millones para su traslado y reubicación.

Si bien el CMN sesionará este miércoles, fuentes cercanas al proceso señalan que el destino de la pieza escultórica no se encuentra dentro de los temas en tabla y que su discusión se llevará a cabo recién el próximo miércoles 25 de febrero.

“Cuando se produjo el mal llamado estallido social, el Consejo de Monumentos actuó de una manera pusilánime. No tuvo coraje para defender el patrimonio. Le faltó valor, le faltó entereza, no tuvo fuerza, no tuvo energía”, criticó Óscar Acuña, quien fue secretario ejecutivo del CMN.

El abogado añadió que “pese a todo eso, autorizó la salida temporal del monumento a Baquedano. Incluso cuando se produjo este estallido, el Consejo fue inútil frente al incendio de la iglesia de la Veracruz, que está en Lastarria; la iglesia de San Francisco de San Borja, la sede de la Universidad Pedro de Valdivia; le importó nada. Tuvo una actitud absolutamente condescendiente y complaciente, incluso”.

A su juicio, en el caso del monumento al general Baquedano, “el acuerdo que se tomó en ese entonces fue el traslado temporal, teniendo plena conciencia de que la escultura de Virginio Arias debería volver a su posición”.

“Hoy, el Consejo es obsecuente. ¿Por qué? Porque como, al parecer, el Gobierno está comprometido en no reinstalar la escultura, busca por la vía de trámites, de crear nuevas preguntas y no buscar las respuestas, dilatar este proceso para empujar esto hasta el 11 de marzo, cuando cambie la administración”.

“Sería más franco que dijeran derechamente qué es lo que quieren. Pero eso parece que no lo quieren hacer. Al Consejo le falta un mínimo de autocrítica. Debería evaluarse y ver cómo ha actuado y revisar su proceder”, afirmó.

El 12 de marzo de 2021 se retiró de la plaza la escultura al general que lideró al Ejército durante la Guerra del Pacífico, zona donde había estado por 93 años tras su inauguración en 1928.

El monumento sufrió una serie de ataques durante las protestas ligadas al estallido de 2019, entre rayados e, incluso, un intento de quema. Finalmente, unos cortes a las patas del caballo Diamante, que causaron inestabilidad en la estructura, sellaron su traslado temporal.

